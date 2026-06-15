Почему Азмун не поехал на чемпионат мира? Иран не взял экс-форварда «Зенита» из-за поста в соцсети

С 2014 года Азмун провел за сборную 91 матч и забил 57 голов. Вместе с Мехди Тареми он долгие годы считался одним из лидеров сборной и игроком, вокруг которого многое строилось. Но почему же такого футболиста не включили в заявку на чемпионат мира? Формально иранское госагентство IRNA объясняло его отсутствие травмой. Но на самом деле в этой истории слишком много политики, чтобы делать вид, будто дело только в состоянии здоровья.