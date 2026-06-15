Почему Азмун не поехал на чемпионат мира? Иран не взял экс-форварда «Зенита» из-за поста в соцсети

Сборная Ирана на чемпионате мира оказалась в центре внимания из-за политической обстановки. Участие команды в турнире в какой-то момент оказалось под вопросом, базу пришлось перенести в Мексику, часть сотрудников сборной не получила визы, а перед турниром Федерация футбола Ирана заявила об отзыве билетной квоты для болельщиков.
На чемпионате мира в Северной Америке, ввиду отсутствия возможности болеть за нашу сборную, мы можем следить за игроками, которые играют или играли в РПЛ. Их довольно много, и они уже успели отметиться в первые дни турнира, правда, не всегда с позитивной стороны. Но одного из самых ярких игроков нашего чемпионата на рубеже 2010-х и 2020-х мы не увидим.
Третий бомбардир вне заявки сборной
Проблемы коснулись и Сердара Азмуна — бывшего нападающего «Рубина», «Ростова» и «Зенита», третьего бомбардира в истории сборной Ирана. Он не получил вызов на чемпионат мира по политическим причинам.
С 2014 года Азмун провел за сборную 91 матч и забил 57 голов. Вместе с Мехди Тареми он долгие годы считался одним из лидеров сборной и игроком, вокруг которого многое строилось. Но почему же такого футболиста не включили в заявку на чемпионат мира? Формально иранское госагентство IRNA объясняло его отсутствие травмой. Но на самом деле в этой истории слишком много политики, чтобы делать вид, будто дело только в состоянии здоровья.
Вообще, Сердар уже однажды уходил из сборной. Было это в 2018 году, после вылета Ирана с чемпионата мира в России. Тогда 23-летнему Азмуну тяжело далась жесткая критика болельщиков. Он объяснял, что нападки плохо повлияли на здоровье его больной матери, и объявил об уходе из национальной команды. Но когда все улеглось, нападающий все-таки вернулся.
Первый серьезный конфликт
В 2022 году в Иране произошла трагедия. Погибла Махса Амини, которую за несколько дней до этого задержала «полиция нравов» за якобы неправильное ношение хиджаба. Это вызвало массовые протесты.
Азмун публично поддержал протестующих и заявил, что готов потерять место в сборной ради «одного волоса на голове иранских женщин». Уже здесь он показал свою принципиальность. На ЧМ-2022 игроки сборной Ирана перед первым матчем не пели гимн. На трибунах плакали и свистели иранские болельщики, можно было увидеть плакаты в поддержку женщин.
В 2024 году Азмун перешел в эмиратский клуб «Шабаб Аль-Ахли». Тогда это не вызвало никаких проблем. Но в конце февраля 2026-го резко обострился конфликт Ирана с США и Израилем. На этом фоне окончательно испортились отношения со странами Персидского залива, в том числе с ОАЭ, где продолжал играть Азмун.
Причина отстранения
В марте на фоне конфликта Азмун выложил в соцсетях фото со встречи с Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, премьер-министром ОАЭ и эмиром Дубая. В другое время такой пост объяснили бы просто: форвард играет в Дубае и выражает уважение человеку с огромным весом в стране.
Но момент оказался неудачным. Конфликт с США и Израилем был на пике, отношения с ОАЭ уже были испорчены, а правительственным медиа нужен был символ нелояльности режиму. Пост Азмуна тут же попал в иранские СМИ, где его назвали «новым предательством» и признаком измены Исламской Республике.
Неизвестно, хотел ли Сердар спровоцировать конфликт или это был необдуманный поступок. Но он должен был понимать, как это воспримут иранские власти. Сам пост не был прямым заявлением против своей страны. Азмун не поддерживал удары по Ирану. Однако контекст позволял предсказать реакцию.
На мартовские товарищеские матчи Сердара не вызвали. Внятного официального объяснения не последовало, но местные медиа писали об исключении Азмуна из-за «акта нелояльности». В конце марта ситуация накалилась: Сердар попал в список из 16 человек, которым власти пригрозили конфискацией имущества — якобы за поддержку «наемников» США и Израиля.
В мае Сердара не оказалось даже в расширенном составе сборной на чемпионат мира. Главный тренер Амир Галенои не дал убедительного публичного объяснения, а госагентство IRNA вновь написало о травме. Но все понимали истинную причину.
Упущенная возможность
Лишь в конце мая появилась слабая надежда на примирение. Вице-президент Ирана Абдолкарим Хоссейнзаде публично призвал вернуть Азмуна в сборную как жест национального единения. Но 1 июня объявили окончательный состав, и Азмуна в нем не было.
Еще сильнее прозвучало его позднее заявление. Сердар признался, что ему очень больно. Он сказал: ему есть что сказать, но он не станет этого делать. При этом Азмун вновь подчеркнул: все должны знать, что он иранец, его кровь от Ирана. В конце он пожелал удачи сборной на чемпионате мира и заявил, что остается лояльным своей стране.
Потеря для команды
Азмуну 31 год. Возможно, первенство мира в Северной Америке было его последним шансом сыграть на крупном турнире.
Причем группа у Ирана вполне проходимая. Бельгия выглядит фаворитом, но в матчах с Египтом и Новой Зеландией команда может рассчитывать на положительный результат. Иранцы вполне способны впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата мира. Для страны, переживающей тяжелейшие времена, это могло бы стать объединяющим событием. Возможно, двери в сборную Азмуну все же вновь откроются, но на ЧМ-2026 сыграть ему уже не удастся.
Андрей Антсон