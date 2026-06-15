Сборные Нидерландов и Японии сыграли вничью в матче чемпионата мира

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Сборные Нидерландов и Японии сыграли вничью со счетом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Далласе (штат Техас, США).
Забитыми мячами в составе команды Нидерландов отметились Вирджил ван Дейк (50-я минута) и Крисенсио Саммервилл (64). У японцев отличились Кэйто Накамура (57) и Даити Камада (89).
Сборные Нидерландов и Японии выступают в группе F. Обе команды набрали по одному очку. В этом квартете также представлены сборные Швеции и Туниса. Их встреча начнется в 05:00 мск.
Во втором туре сборная Нидерландов 20 июня сыграет со шведами. Японцы 21 июня встретятся с командой Туниса.
Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
Роналд Куман
Хадзимэ Мориясу
Виргил ван Дейк
(Райан Гравенберх)
51′
Крисенсио Саммервилл
(Райан Гравенберх)
64′
Кейто Накамура
(Такэфуса Кубо)
57′
Даити Камада
(Коки Огава)
88′
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
15
Микки ван де Вен
90+1′
21
Френки де Йонг
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
8
Райан Гравенберх
81′
5
Натан Аке
14
Тиджани Рейндерс
70′
20
Тен Копмейнерс
18
Дониэлл Мален
70′
26
Квинтен Тимбер
24
Крисенсио Саммервилл
61′
70′
10
Мемфис Депай
83′
11
Коди Гакпо
85′
19
Брайан Бробби
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
13
Кейто Накамура
24
Кайсю Сано
15
Даити Камада
16
Цуйоси Ватанабе
75′
2
Юкинари Сугавара
10
Рицу Доан
75′
22
Такэхиро Томиясу
18
Аясэ Уэда
84′
26
Кенто Сиогаи
8
Такэфуса Кубо
75′
19
Коки Огава
11
Дайдзэн Маэда
66′
14
Дзюня Ито
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
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- Капитан команды
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