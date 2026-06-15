Нидерланды увеличили свою беспроигрышную серию на чемпионатах мира до 13 матчей

Беспроигрышная серия команды в матчах чемпионатов мира (без учета серий пенальти) увеличилась до 13 матчей. По данным Opta, это самая длинная подобная серия этой сборной в данном турнире (по крайней мере, с сезона 1965/1966).
В последний раз Нидерланды проиграли в дополнительное время сборной Испании со счетом 0:1 в финале чемпионата мира-2010.
20 июня Нидерланды сыграют со Швецией.
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
14.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Роналд Куман
Хадзимэ Мориясу
Голы
Нидерланды
Виргил ван Дейк
(Райан Гравенберх)
51′
Крисенсио Саммервилл
(Райан Гравенберх)
64′
Япония
Кейто Накамура
(Такэфуса Кубо)
57′
Даити Камада
(Коки Огава)
88′
Составы команд
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
15
Микки ван де Вен
90+1′
21
Френки де Йонг
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
8
Райан Гравенберх
81′
5
Натан Аке
14
Тиджани Рейндерс
70′
20
Тен Копмейнерс
18
Дониэлл Мален
70′
26
Квинтен Тимбер
24
Крисенсио Саммервилл
61′
70′
10
Мемфис Депай
83′
11
Коди Гакпо
85′
19
Брайан Бробби
Япония
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
13
Кейто Накамура
24
Кайсю Сано
15
Даити Камада
16
Цуйоси Ватанабе
75′
2
Юкинари Сугавара
10
Рицу Доан
75′
22
Такэхиро Томиясу
18
Аясэ Уэда
84′
26
Кенто Сиогаи
8
Такэфуса Кубо
75′
19
Коки Огава
11
Дайдзэн Маэда
66′
14
Дзюня Ито
Статистика
Нидерланды
Япония
Желтые карточки
3
0
Голевые моменты
3
3
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
6
3
Угловые
5
4
Фолы
7
7
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти