Сборная Кот-д’Ивуара обыграла команду Эквадора в матче ЧМ-2026

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Кот-д’Ивуара победила команду Эквадора со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Филадельфии (США, штат Пенсильвания).
Единственный гол на 90-й минуте забил Амад Диалло.
Команды выступают в группе Е, где также играют сборные Германии и Кюрасао, встреча которых ранее завершилась со счетом 7:1 в пользу немцев.
В следующем туре команда Кот-д’Ивуара сыграет с командой Германии 20 июня. Эквадорцы встретятся с командой Кюрасао в ночь на 21 июня по московскому времени.
Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь лучших сборных, которые займут третьи места.
Эмерсе Фаэ
Себастьян Беккасесе
Амад Диалло
(Уилфрид Синго)
90′
1
Яхья Фофана
3
Гислен Конан
26
Ян Диоманде
5
Уилфрид Синго
20
Эммануэль Агбаду
8
Франк Кессье
38′
17
Гела Дуэ
40′
89′
7
Одилон Коссуну
24
Базумана Туре
56′
9
Анж-Йоан Бонни
6
Секо Фофана
28′
77′
18
Ибраим Сангаре
19
Николя Пепе
77′
19
Крист Инао Оулаи
12
Элье Ваи
56′
15
Амад Диалло
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
4
Хоэль Ордоньес
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
62′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
62′
25
Джексон Поросо
73′
14
Алан Минда
56′
20
Нильсон Ангуло
13
Эннер Валенсия
77′
11
Кевин Родригес
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти