Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Кот-д’Ивуар — Эквадор

В ночь на 15 июня (мск) состоялся матч группового этапа ЧМ-2026 Кот-д’Ивуар — Эквадор. Встреча группы Е прошла в Филадельфии (Пенсильвания, США) и завершилась победой сборной Кот-д’Ивуара со счетом 1:0.