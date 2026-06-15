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Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Кот-д’Ивуар — Эквадор

В ночь на 15 июня (мск) состоялся матч группового этапа ЧМ-2026 Кот-д’Ивуар — Эквадор. Встреча группы Е прошла в Филадельфии (Пенсильвания, США) и завершилась победой сборной Кот-д’Ивуара со счетом 1:0.

Источник: Sport24

Лучшим игроком матча признан нападающий сборной Кот-д’Ивуара Ян Диоманде.

19-летний футболист нанес 2 удара по воротам, создал один голевой момент, а его точность передач составила 80%.

Кот-д`Ивуар
1:0
Первый тайм: 0:0
Эквадор
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
15.06.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field
Главные тренеры
Эмерсе Фаэ
Себастьян Беккасесе
Голы
Кот-д`Ивуар
Амад Диалло
(Уилфрид Синго)
90′
Составы команд
Кот-д`Ивуар
1
Яхья Фофана
3
Гислен Конан
26
Ян Диоманде
5
Уилфрид Синго
20
Эммануэль Агбаду
8
Франк Кессье
38′
17
Гела Дуэ
40′
89′
7
Одилон Коссуну
24
Базумана Туре
56′
9
Анж-Йоан Бонни
6
Секо Фофана
28′
77′
18
Ибраим Сангаре
19
Николя Пепе
77′
19
Крист Инао Оулаи
12
Элье Ваи
56′
15
Амад Диалло
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
4
Хоэль Ордоньес
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
62′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
62′
25
Джексон Поросо
73′
14
Алан Минда
56′
20
Нильсон Ангуло
13
Эннер Валенсия
77′
11
Кевин Родригес
Статистика
Кот-д`Ивуар
Эквадор
Желтые карточки
3
1
Голевые моменты
3
1
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
4
1
Угловые
3
5
Фолы
10
13
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти