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Участие в ЧМ-2026 дает Ирану исторический шанс, заявил режиссер Ахмад-заде

Хабиб Ахмад-заде: участие сборной Ирана в ЧМ дает стране исторический шанс.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу дает стране исторический шанс заявить о себе на международной арене на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости известный иранский режиссер Хабиб Ахмад-заде.

Ахмад-заде — иранский кинорежиссер и писатель, известный, в частности, по фильмам «Ночной автобус» и «Чудо Бонасана». Его книги переведены на несколько языков, он также был удостоен ряда национальных и международных наград в сфере культуры и миротворчества.

«Участие в этом турнире дает нам исторический шанс. Была ли у какой-либо страны в истории такая возможность в самом сердце своего противника, которая могла бы так легко от нее ускользнуть?» — сказал Ахмад-заде.

Режиссер напомнил, что перед поездкой на чемпионат мира футболисты пришли на Площадь революции в Тегеране, чтобы продемонстрировать единство с народом.

«Перед поездкой на чемпионат мира игроки сборной пришли на Площадь революции в Тегеране, чтобы заключить с народом своего рода договор как солдаты культуры и спорта и показать на поле противника отвагу нашей нации», — заявил Ахмад-заде.

ФИФА 30 апреля сообщила, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира и проведет свои матчи в США.

Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в американском штате Аризона, однако на фоне вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж 24 мая сообщил, что ходатайство было удовлетворено.

Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле — против команды Египта (26 июня).

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые примут сразу три страны, а число участников будет расширено до 48 сборных.

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