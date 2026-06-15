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Сергей Ташуев: Фавориты чемпионата мира — Франция, Испания, Бразилия

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев назвал «РБ Спорт» главных фаворитов чемпионата мира. Плюс он верит в Марокко.

Источник: Рейтинг Букмекеров

В разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев назвал главных претендентов на победу на чемпионате мира.

«Фаворитами считаю сборные Франции, Испании, Бразилию, возможно, Португалию. Аргентина — действующий чемпион мира, к тому же, сохранился состав со связкой Альварес-Месси. На прошлом чемпионате мира Альварес проделал огромный объем работы и очень помог Лионелю, который творил. Еще лично для меня интересна сборная Марокко. Их молодежка стала чемпионом мира, у них растет очень интересное поколение, многие играют в очень серьезных клубах. Команда на ходу и может стать сюрпризом», — высказался Ташуев.