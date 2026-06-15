Сергей Ташуев: Фавориты чемпионата мира — Франция, Испания, Бразилия

«Фаворитами считаю сборные Франции, Испании, Бразилию, возможно, Португалию. Аргентина — действующий чемпион мира, к тому же, сохранился состав со связкой Альварес-Месси. На прошлом чемпионате мира Альварес проделал огромный объем работы и очень помог Лионелю, который творил. Еще лично для меня интересна сборная Марокко. Их молодежка стала чемпионом мира, у них растет очень интересное поколение, многие играют в очень серьезных клубах. Команда на ходу и может стать сюрпризом», — высказался Ташуев.