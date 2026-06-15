Сколари о матче Нидерландов и Японии: «Пока лучший на ЧМ. Не знаю, сможет ли талант Бразилии превзойти уровень их организации»

«Это очень хорошо организованные сборные. Не знаю, сможет ли талант [сборной Бразилии] превзойти уровень организации этих команд. У меня страх и опасения (в случае выхода в 1/16 финала Бразилия может встретиться с Нидерландами или Японией — Спортс»).
Учитывая то, что показали обе команды, для меня это пока лучший матч чемпионата мира. Все было идеально как тактически, так и технически. Красиво в обороне и быстрые передвижения с мячом в атаке", — сказал Сколари.
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
14.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Роналд Куман
Хадзимэ Мориясу
Голы
Нидерланды
Виргил ван Дейк
(Райан Гравенберх)
51′
Крисенсио Саммервилл
(Райан Гравенберх)
64′
Япония
Кейто Накамура
(Такэфуса Кубо)
57′
Даити Камада
(Коки Огава)
88′
Составы команд
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
15
Микки ван де Вен
90+1′
21
Френки де Йонг
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
8
Райан Гравенберх
81′
5
Натан Аке
14
Тиджани Рейндерс
70′
20
Тен Копмейнерс
18
Дониэлл Мален
70′
26
Квинтен Тимбер
24
Крисенсио Саммервилл
61′
70′
10
Мемфис Депай
83′
11
Коди Гакпо
85′
19
Брайан Бробби
Япония
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
13
Кейто Накамура
24
Кайсю Сано
15
Даити Камада
16
Цуйоси Ватанабе
75′
2
Юкинари Сугавара
10
Рицу Доан
75′
22
Такэхиро Томиясу
18
Аясэ Уэда
84′
26
Кенто Сиогаи
8
Такэфуса Кубо
75′
19
Коки Огава
11
Дайдзэн Маэда
66′
14
Дзюня Ито
Статистика
Нидерланды
Япония
Желтые карточки
3
0
Голевые моменты
3
3
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
6
3
Угловые
5
4
Фолы
7
7
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти