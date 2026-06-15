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Газизов: Не отправляли наших скаутов на ЧМ, но следим за интересными игроками

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в беседе с «РБ Спорт» заявил, что клуб не направлял своих скаутов на чемпионат мира в Америку. При этом в дагестанской команде продолжают следить за потенциально интересными футболистами.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Мировое первенство проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

«Наших скаутов нет на чемпионате мира, мы их туда не посылали. Но мы смотрим каждый матч, там много интересных футболистов. Конечно, нам интересны игроки восточных команд, именно там и будем искать при необходимости. Допускаю, что мы можем подписать игрока, который сейчас выступает на ЧМ», — сказал Газизов.

По итогам сезона-2025/26 махачкалинская команда с 26 очками заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковом раунде подопечные Вадима Евсеева выиграли у «Урала» со счетом 3:0 по сумме двух встреч и сохранили место в высшей лиге на сезон-2026/27.