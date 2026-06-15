Газизов: Не отправляли наших скаутов на ЧМ, но следим за интересными игроками

«Наших скаутов нет на чемпионате мира, мы их туда не посылали. Но мы смотрим каждый матч, там много интересных футболистов. Конечно, нам интересны игроки восточных команд, именно там и будем искать при необходимости. Допускаю, что мы можем подписать игрока, который сейчас выступает на ЧМ», — сказал Газизов.