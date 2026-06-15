«Футбол не принадлежит группе наций». Кабо-Верде, Кюрасао и еще 11 стран возмущены критикой расширения ЧМ

С 1954 по 1978 год в финальную стадию ЧМ отбирались всего 16 команд, при этом около 60 процентов участников представляли Европу. В 1982-м турнир расширился до 24 сборных, а в 1998-м — до 32, при этом доля европейцев упала примерно до 40 процентов. На нынешнем ЧМ у Старого Света — 16 представителей, что составляет 33 процента. То есть за полвека Европа расширила свою квоту в абсолютном выражении на шесть сборных, но в процентном соотношении потеряла почти половину своего пространства.