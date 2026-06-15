«Футбол не принадлежит группе наций». Кабо-Верде, Кюрасао и еще 11 стран возмущены критикой расширения ЧМ

Футбольные федерации из Африки, Азии и Северной Америки выступили за сохранение нынешнего формата чемпионата мира, открывающего дорогу на турнир новым странам.
Представители 13 стран — участниц чемпионата мира по футболу выступили с осуждением позиции главы УЕФА Александера Чеферина, который несколько дней назад раскритиковал нынешний формат финального турнира с участием 48 сборных вместо 32. Чиновник пожаловался, что теперь «у нас огромное количество матчей, которые совершенно неинтересны», намекая на участие команд, дебютирующих на топ-уровне и не имеющих широкой фанатской базы по всему миру. Снобистский подход оскорбил так называемые малые футбольные нации — они считают, что на нынешнем футбольном празднике нет лишних команд, а оценки Чеферина игнорируют усилия игроков и тренеров, а также чувства миллионов болельщиков в разных уголках земного шара.
«Плохая идея»
Свои скандальные заявления глава УЕФА сделал на прошлой неделе на мероприятии в Любляне (Словения). Там Чеферин говорил о недопустимости вмешательства политики в спорт и критиковал «ошеломляющие» цены на билеты на матчи ЧМ-2026. Но самый большой резонанс вызвали его комментарии о новом формате финального турнира, который впервые в истории собрал 48 национальных сборных. По мнению 58-летнего словенца, такая инфляция не идет на пользу футболу. Ведь это снижает интерес к соревнованиям из-за засилия андердогов, приезжающих на турнир ради участия, а не ради победы.
«У нас огромное количество матчей, которые совершенно неинтересны, — высказал Чеферин в интервью газете Delo мнение консервативных любителей футбола. — С другой стороны, даже небольшие страны могут принять участие в чемпионате мира и почувствовать его дух, а это большое дело».
В апреле прошлого года глава УЕФА также назвал «плохой» идею дальнейшего увеличения списка участников чемпионата мира. Тогда это стало реакцией на предложение Уругвая расширить финальный турнир 2030 года до 64 команд.
Новый формат ЧМ-2026, а также нюансы с отбором позволили впервые в истории пробиться в финальную стадию четырем странам — Узбекистану, Иордании, Кабо-Верде и Кюрасао. Последняя стала самым маленьким по площади государством, когда-либо выходившим на ЧМ. Для шести сборных (Катара, Панамы, ДР Конго, Гаити, Ирака, а также Боснии и Герцеговины) участие в турнире такого уровня стало вторым в истории. Многие из этих дебютантов и полудебютантов приняли слова правдоруба из УЕФА на свой счет и сочли его заявления некорректными.
«Мы с глубоким разочарованием восприняли недавние комментарии президента УЕФА Александера Чеферина относительно расширения формата чемпионата мира. Мы решительно, но с уважением отвергаем эти утверждения», — говорится в заявлении, которое подписали десять представителей Африки (Кабо-Верде, ДР Конго, Алжир, Тунис, Марокко, Египет, Гана, Сенегал, ЮАР и Кот-д’Ивуар), а также две команды из КОНКАКАФ (Кюрасао и Гаити) и одна из Азии (Узбекистан).
«Сила — в тотальной универсальности»
«Для наших стран не существует такого понятия, как неважный матч чемпионата мира, — отмечают оскорбленные “малые нации”. — Для дебютантов турнира, таких как Узбекистан, Кюрасао и Кабо-Верде, квалификация на нынешний турнир является историческим достижением и реализацией мечты, которую разделяли многие поколения игроков и болельщиков. Для возвращающихся на турнир наций, включая Конго и Гаити, это событие наполнено особым смыслом. Возвращение означает очень много для миллионов фанатов, которые преданно ждали появления своей сборной на главной мировой арене в течение десятилетий.
Мы искренне разочарованы допущением, что старания игроков, тренеров и болельщиков кажутся столь высокопоставленному футбольному руководителю менее важными. За каждой квалификацией стоят годы тяжелой работы, системных реформ и колоссальных финансовых инвестиций. За каждой национальной командой стоят целые сообщества и миллионы людей, которые видят в футболе не просто игру, а главный источник национальной гордости, надежды и всеобщего единства.
Футбол не принадлежит и никогда не будет принадлежать закрытой, избранной группе наций. Его истинная сила — в тотальной универсальности. Чемпионат мира является величайшим соревнованием на планете именно потому, что он объединяет на одном поле совершенно разные культуры, разные истории и разные футбольные пути. Для многих государств участие в турнире — это не просто спортивный результат, а уникальный момент, который вдохновляет подрастающее поколение и ускоряет развитие спорта в регионах на годы вперед.
Мы твердо убеждены: каждая нация, прошедшая квалификацию, заслуживает абсолютного уважения. Каждая команда завоевала свое место на турнире исключительно по спортивному принципу и по своим заслугам. Каждый болельщик имеет священное право мечтать, а каждый матч имеет колоссальное значение для миллионов людей по всему миру. В связи с этим мы отвергаем комментарии президента УЕФА и заявляем о своей непоколебимой вере в то, что глобальный рост футбола должен продолжаться ради создания новых возможностей, вдохновения будущих поколений и укрепления инклюзивной природы нашего спорта".
Турнир с 208 сборными гарантирует участие Италии
На самом деле спор о том, что более уместно на чемпионатах мира — высокий спортивный уровень или знакомство с разными футбольными культурами, — можно считать вечным. Это касается крупных турниров и в других видах спорта, а также Олимпиад. Всегда найдутся люди, которые недовольны разгромными результатами (на нынешнем ЧМ мы уже видели 7:1 в матче Германия — Кюрасао и 5:1 в игре Швеция — Тунис). С другой стороны, широкое национальное представительство придает соревнованиям глобальный статус, что позитивно сказывается на коммерческой стороне и добавляет проекту больший медийный вес.
С 1954 по 1978 год в финальную стадию ЧМ отбирались всего 16 команд, при этом около 60 процентов участников представляли Европу. В 1982-м турнир расширился до 24 сборных, а в 1998-м — до 32, при этом доля европейцев упала примерно до 40 процентов. На нынешнем ЧМ у Старого Света — 16 представителей, что составляет 33 процента. То есть за полвека Европа расширила свою квоту в абсолютном выражении на шесть сборных, но в процентном соотношении потеряла почти половину своего пространства.
Если бы представительство континентов сейчас оставалось на уровне 1978 года, то на стадионах Северной Америки выступали бы 28 коллективов из Европы. Притом что в УЕФА входит всего 55 национальных футбольных ассоциаций. Также надо понимать, что в 1978 году членами ФИФА были 146 стран, а сегодня эта цифра составляет 211 членов, то есть прибавка за полвека составила 65 новых держав, что также является одним из аргументов в процессе расширения финальной стадии ЧМ.
Сейчас авторы «письма 13» посчитали оскорбительным разделение участников на «элиту» и «второсортные команды», на которое намекнул глава УЕФА. Такой евроцентричный взгляд представляется «в странах третьего мира» попыткой защитить интересы только богатых сборных, закрывая двери для глобального развития футбола. Подписавшие манифест федерации подчеркнули, что руководство ФИФА должно защищать интересы всех государств, а не только тех, кто выступает на ЧМ на протяжении многих лет.
Кстати, несмотря на нынешнее расширение и появление дополнительных квот, стадию квалификации все равно не смогли пройти некоторые сборные — завсегдатаи финальных стадий — например Италия (в третий раз подряд), Сербия, Дания, Польша, Нигерия, Камерун, Чили, Перу и Коста-Рика. Ну и мы все помним о недопуске к отборочному турниру сборной России. Относительно бесконечных неудач в отборах итальянцев недавно неуклюже пошутил президент ФИФА Джанни Инфантино. Его заявление в интервью бразильскому каналу CazeTV крайне враждебно встречено футбольным сообществом Италии.
«Мы уже оценили возможность расширения турнира до 64 команд, чтобы вовлечь еще больше стран, — заявил Инфантино. — Этот вопрос передан на рассмотрение Совета ФИФА, но пока давайте наслаждаться первым турниром с 48 сборными. Возможно, с 64 командами Италия смогла бы квалифицироваться. Или мы могли бы расширить турнир до 208 сборных, чтобы точно гарантировать их участие».