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Колосков: Для меня ЧМ начинается с плей-офф, сейчас там посредственный футбол

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» высказался о матчах группового этапа чемпионата мира-2026.

Источник: Рейтинг Букмекеров

«Не скажу, что внимательно смотрю чемпионат мира. Пока идет групповой этап, мне не очень интересно. В полной мере чемпионат мира для меня начнется с плей-офф, а пока смотреть там нечего. Слишком много команд, которые играют в посредственный футбол. Одного явного фаворита у меня нет, думаю, за чемпионство будут бороться Франция, Англия, Испания и кто-то еще не из Европы», — сказал Колосков.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Участие в турнире принимают 48 сборных, которые разбиты на 12 групп по четыре команды в каждой. Сборные, занявшие первое и второе места в своих группах, а также восемь лучших команд, занявших третье место, выйдут в плей-офф.