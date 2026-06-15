Колосков: Для меня ЧМ начинается с плей-офф, сейчас там посредственный футбол

«Не скажу, что внимательно смотрю чемпионат мира. Пока идет групповой этап, мне не очень интересно. В полной мере чемпионат мира для меня начнется с плей-офф, а пока смотреть там нечего. Слишком много команд, которые играют в посредственный футбол. Одного явного фаворита у меня нет, думаю, за чемпионство будут бороться Франция, Англия, Испания и кто-то еще не из Европы», — сказал Колосков.
Напомним, ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Участие в турнире принимают 48 сборных, которые разбиты на 12 групп по четыре команды в каждой. Сборные, занявшие первое и второе места в своих группах, а также восемь лучших команд, занявших третье место, выйдут в плей-офф.