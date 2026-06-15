Колосков: Для меня ЧМ начинается с плей-офф, сейчас там посредственный футбол

«Не скажу, что внимательно смотрю чемпионат мира. Пока идет групповой этап, мне не очень интересно. В полной мере чемпионат мира для меня начнется с плей-офф, а пока смотреть там нечего. Слишком много команд, которые играют в посредственный футбол. Одного явного фаворита у меня нет, думаю, за чемпионство будут бороться Франция, Англия, Испания и кто-то еще не из Европы», — сказал Колосков.