Пименов считает средним уровень игры на ЧМ из-за его расширения

«В плей-офф выходят две лучшие команды из группы и лучшие восемь команд, занявшие третьи места. Поэтому не сказал бы, что у европейцев большие проблемы. Может быть, на фоне нагрузок вышли, например, турки могли недооценить соперника — австралийцев. Это похоже на формат Лиги чемпионов, ПСЖ или “Бавария” идут в конце общей группы, две победы — и в плей-офф. Пока что не вижу никакого плюса. А так, конечно, интересно посмотреть за разными сборными, по такому фану Кюрасао забил гол Германии, все его обсуждают. Но для сборной Германии эта игра ни в плюс, ни в минус», — добавил Пименов.