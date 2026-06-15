Пименов считает средним уровень игры на ЧМ из-за его расширения

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Старт чемпионата мира 2026 года расстроил средним уровнем игры, который стал следствием увеличения количества участников. Такое мнение ТАСС высказал участник чемпионата мира 2002 года в составе сборной России Руслан Пименов.
В турнире впервые принимают участие 48 команд.
«Из-за расширения чемпионата мира [на него] попадают посредственные команды, как сборная ЮАР, вроде бы научились все играть, но все равно уровень игроков немного размылся. Все готовятся к играм плей-офф через группу. Сейчас идут эксперименты и ротации, залечивание травм, такая плановая подготовка. Это расстраивает. Что не все матчи от ножа, что это прям чемпионат мира, что нужно показывать и решать задачи. Уровень многих матчей, которые прошли, так себе, пока что средний», — сказал Пименов.
Несколько европейских сборных потеряли очки в стартовых матчах. Команды Чехии и Турции проиграли сборным Республики Корея (1:2) и Австралии (0:2) соответственно, боснийцы, швейцарцы и нидерландцы сыграли вничью с канадцами (1:1), катарцами (1:1) и японцами (2:2).
«В плей-офф выходят две лучшие команды из группы и лучшие восемь команд, занявшие третьи места. Поэтому не сказал бы, что у европейцев большие проблемы. Может быть, на фоне нагрузок вышли, например, турки могли недооценить соперника — австралийцев. Это похоже на формат Лиги чемпионов, ПСЖ или “Бавария” идут в конце общей группы, две победы — и в плей-офф. Пока что не вижу никакого плюса. А так, конечно, интересно посмотреть за разными сборными, по такому фану Кюрасао забил гол Германии, все его обсуждают. Но для сборной Германии эта игра ни в плюс, ни в минус», — добавил Пименов.
Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля.