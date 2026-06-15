Вингер «МЮ» стал самым молодым автором гола на ЧМ в истории сборной Кот-д’Ивуара

Футболист отличился в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Эквадора в возрасте 23 лет и 11 месяцев. Амад вышел на замену и забил победный мяч на 90-й минуте — Кот-д’Ивуар выиграл 1:0.
Прежний рекорд принадлежал Бакари Коне, который забил Нидерландам на ЧМ-2006 в возрасте 24 лет и 8 месяцев.
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
15.06.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field
Главные тренеры
Эмерсе Фаэ
Себастьян Беккасесе
Голы
Кот-д`Ивуар
Амад Диалло
(Уилфрид Синго)
90′
Составы команд
Кот-д`Ивуар
1
Яхья Фофана
3
Гислен Конан
26
Ян Диоманде
5
Уилфрид Синго
20
Эммануэль Агбаду
8
Франк Кессье
38′
17
Гела Дуэ
40′
89′
7
Одилон Коссуну
24
Базумана Туре
56′
9
Анж-Йоан Бонни
6
Секо Фофана
28′
77′
18
Ибраим Сангаре
19
Николя Пепе
77′
19
Крист Инао Оулаи
12
Элье Ваи
56′
15
Амад Диалло
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
4
Хоэль Ордоньес
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
62′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
62′
25
Джексон Поросо
73′
14
Алан Минда
56′
20
Нильсон Ангуло
13
Эннер Валенсия
77′
11
Кевин Родригес
Статистика
Кот-д`Ивуар
Эквадор
Желтые карточки
3
1
Голевые моменты
3
1
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
4
1
Угловые
3
5
Фолы
10
13
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти