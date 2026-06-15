Вингер «МЮ» стал самым молодым автором гола на ЧМ в истории сборной Кот-д’Ивуара

Футболист отличился в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Эквадора в возрасте 23 лет и 11 месяцев. Амад вышел на замену и забил победный мяч на 90-й минуте — Кот-д’Ивуар выиграл 1:0.