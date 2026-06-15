На ЧМ впервые запретили задавать вопросы на языке страны-хозяйки. Почему?

Эпизоды с Хакими, Винисиусом и де Йонгом вызвали волну критику в США, Мексике и испаноговорящих странах. В итоге ФИФА пересмотрел правила и разрешил задавать вопросы на испанском. «С этого момента высший руководящий орган футбола разрешит журналистам, а также самим игрокам и тренерам говорить на испанском языке, — говорится в заявлении федерации. — ФИФА предоставит переводчика с испанского языка на всех пресс-конференциях. Кроме того, в собственном приложении ФИФА будет включена функция перевода с испанского языка».