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На ЧМ впервые запретили задавать вопросы на языке страны-хозяйки. Почему?

На чемпионате мира по футболу запретили задавать вопросы на испанском, который является основным в принимающей турнир Мексике. Почему — об этом в материале «РБК Спорт».

Источник: РБК Спорт

Впервые на чемпионате мира журналисты столкнулись с запретом задавать вопросы на языке страны-хозяйки, в частности испанском языке.

На предматчевой пресс-конференции журналист мексиканского телеканала TV Azteca задал вопрос капитану сборной Марокко Ашрафу Хакими вопрос на испанском.

Хакими родился в Испании и мечтал играть за сборную этой страны. Он был готов ответить на вопрос, однако модератор прервал журналиста, сообщив, что задавать вопросы можно только на английском или языке сборных — участниц матча, поскольку нет переводчика с испанского.

Хакими в ответ сообщил, что он знает испанский и готов перевести ответ с вопросом.

Аналогичные истории произошли на пресс-конференциях с бразильским нападающим Винисиусом и полузащитником Нидерландов Френки де Йонгом. Оба давно играют в Испании и дают интервью на языке этой страны. Однако модераторы попытались воспрепятствовать футболистам при попытке ответить на вопрос на испанском.

И хотя испаноговорящая Мексика является одной из трех стран — хозяек ЧМ, организаторы не предоставили переводчиков с испанского за пределами страны и в играх без участия испаноговорящих сборных. При этом на испанском говорит порядка 15% населения США (а в некоторых городах ЧМ этот показатель достигает 28%), он является вторым по популярности в стране после английского.

Эпизоды с Хакими, Винисиусом и де Йонгом вызвали волну критику в США, Мексике и испаноговорящих странах. В итоге ФИФА пересмотрел правила и разрешил задавать вопросы на испанском. «С этого момента высший руководящий орган футбола разрешит журналистам, а также самим игрокам и тренерам говорить на испанском языке, — говорится в заявлении федерации. — ФИФА предоставит переводчика с испанского языка на всех пресс-конференциях. Кроме того, в собственном приложении ФИФА будет включена функция перевода с испанского языка».

Бразилия
1:1
Первый тайм: 1:1
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, Группа C
14.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Мохамед Уаби
Голы
Бразилия
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
32′
Марокко
Исмаэль Сайбари
(Браим Диас)
21′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
16
Дуглас Сантос
7
Винисиус Жуниор
11
Рафинья
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
24
Роджер Ибаньес
43′
46′
13
Данилу Луис
20
Лукас Пакета
61′
9
Матеус Кунья
25
Игор Тиаго
61′
21
Луис Энрике
5
Каземиру
37′
46′
17
Фабинью
8
Бруну Гимарайнс
80′
18
Данилу Сантос
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
14
Исса Диоп
18
Чади Риад
24
Нейл Эль-Айнауи
6
Айюб Буадди
3
Нуссаир Мазрауи
80′
26
Анасс Салах-Эддин
10
Браим Диас
64′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
80′
21
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
8
Аззедин Унаи
64′
7
Шемсдин Тальби
11
Исмаэль Сайбари
89′
9
Суфьян Рахими
Статистика
Бразилия
Марокко
Желтые карточки
2
0
Голевые моменты
2
2
Удары (всего)
12
14
Удары в створ
5
4
Угловые
6
0
Фолы
16
14
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти