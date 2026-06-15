На ЧМ впервые запретили задавать вопросы на языке страны-хозяйки. Почему?

Впервые на чемпионате мира журналисты столкнулись с запретом задавать вопросы на языке страны-хозяйки, в частности испанском языке.
На предматчевой пресс-конференции журналист мексиканского телеканала TV Azteca задал вопрос капитану сборной Марокко Ашрафу Хакими вопрос на испанском.
Хакими родился в Испании и мечтал играть за сборную этой страны. Он был готов ответить на вопрос, однако модератор прервал журналиста, сообщив, что задавать вопросы можно только на английском или языке сборных — участниц матча, поскольку нет переводчика с испанского.
Хакими в ответ сообщил, что он знает испанский и готов перевести ответ с вопросом.
Аналогичные истории произошли на пресс-конференциях с бразильским нападающим Винисиусом и полузащитником Нидерландов Френки де Йонгом. Оба давно играют в Испании и дают интервью на языке этой страны. Однако модераторы попытались воспрепятствовать футболистам при попытке ответить на вопрос на испанском.
И хотя испаноговорящая Мексика является одной из трех стран — хозяек ЧМ, организаторы не предоставили переводчиков с испанского за пределами страны и в играх без участия испаноговорящих сборных. При этом на испанском говорит порядка 15% населения США (а в некоторых городах ЧМ этот показатель достигает 28%), он является вторым по популярности в стране после английского.
Эпизоды с Хакими, Винисиусом и де Йонгом вызвали волну критику в США, Мексике и испаноговорящих странах. В итоге ФИФА пересмотрел правила и разрешил задавать вопросы на испанском. «С этого момента высший руководящий орган футбола разрешит журналистам, а также самим игрокам и тренерам говорить на испанском языке, — говорится в заявлении федерации. — ФИФА предоставит переводчика с испанского языка на всех пресс-конференциях. Кроме того, в собственном приложении ФИФА будет включена функция перевода с испанского языка».
Карло Анчелотти
Мохамед Уаби
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
32′
Исмаэль Сайбари
(Браим Диас)
21′
1
Алиссон
16
Дуглас Сантос
7
Винисиус Жуниор
11
Рафинья
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
24
Роджер Ибаньес
43′
46′
13
Данилу Луис
20
Лукас Пакета
61′
9
Матеус Кунья
25
Игор Тиаго
61′
21
Луис Энрике
5
Каземиру
37′
46′
17
Фабинью
8
Бруну Гимарайнс
80′
18
Данилу Сантос
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
14
Исса Диоп
18
Чади Риад
24
Нейл Эль-Айнауи
6
Айюб Буадди
3
Нуссаир Мазрауи
80′
26
Анасс Салах-Эддин
10
Браим Диас
64′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
80′
21
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
8
Аззедин Унаи
64′
7
Шемсдин Тальби
11
Исмаэль Сайбари
89′
9
Суфьян Рахими
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти