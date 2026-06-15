«Чемпионом станут Нидерланды. С интересом буду следить за Узбекистаном». Колонка Черчесова

Авторская колонка бывшего главного тренера сборной России, героя домашнего чемпионата мира-2018, в которой Станислав Черчесов делится ожиданиями от ЧМ-2026
Честно говоря, особых предвкушений от чемпионата мира у меня сейчас нет. Возможно, это связано с тем, что я был в США и видел, какая там футбольная культура. Страна своеобразная, со своими стадионами, своим отношением к спорту. Недавно смотрел матч США — Германия. Стадион был полный, но не возникло ощущения, что болельщик гонит команду, что трибуны реально давят на соперника. Там другая атмосфера. Американские арены не такие футбольные, как в Европе.
При этом чемпионат мира-2026 — это три страны, большие перелеты. У нас в 2018 году тоже были серьезные расстояния, но все проходило в рамках одного государства. Мы за это отвечали, вместе ездили, вместе переживали, вместе радовались и огорчались. А сейчас команда может сыграть в одном месте, потом переместиться в другую страну. Есть и политические нюансы. Мы помним ситуацию с Ираном. Наверное, какие-то проявления политики мы еще увидим. Но хочется, чтобы в итоге главным оставался футбол.
С точки зрения просмотра этот чемпионат тоже будет непростым. Со вторника мы начали работу на сборах с «Ахматом», поэтому я даже не представляю, как смотреть матчи в три часа ночи. Конечно, хочется следить за турниром, но у главного тренера, его помощников и футболистов есть своя работа. Нужно высыпаться, чтобы утром быть свежими, готовыми к тренировкам. Возможно, какие-то встречи посмотрю, где-то пожертвую сном. Но постоянно жить в таком режиме невозможно.
Но уникальным этот чемпионат мира, на мой взгляд, станет не только из-за количества команд. В первую очередь — из-за цен. Мы всегда говорим, что футбол для болельщика, для зрителя. А какой болельщик сможет прийти на стадион при огромных ценах? Получается, что посмотреть футбол на стадионе смогут только богатые люди, при этом болеют они не так активно, как простые ребята за воротами. Там другая энергия.
Посмотрим, что из этого получится. Я не первый и не последний, кто говорит о ценах на билеты. Поле ведь такое же, играют 11 на 11, турнир тот же самый. Не понимаю, почему все должно становиться настолько дорого. В Катаре цены были в разы ниже. В любом случае нужно смотреть, а не делать выводы заранее. Мы все можем ошибаться. Но конфликт интересов очевиден: есть болельщик, а есть коммерция.
Вообще, я нормально отношусь к расширению формата чемпионата мира, к появлению новых сборных. Я не против Кюрасао или других команд. Есть регламент, по которому они прошли отбор. Значит, они это заслужили. Другое дело — помню времена, когда попасть на большой турнир было гораздо сложнее. На чемпионате Европы — две группы по четыре команды. Туда требовалось пробиться. Очень конкурентная среда, все проходили через жернова. Сейчас команд стало больше. Будем смотреть. Главное, чтобы они соответствовали уровню турнира.
Мне будет интересно следить и за Узбекистаном. Я знаком с Тимуром Кападзе, бывшим главным тренером. Молодой парень, который вывел сборную на большой турнир, работал с олимпийской командой. Мы общались, его помощники приезжали, спрашивали совета, смотрели молодежь. Мне хотелось бы, чтобы Тимур продолжал работать, но решение принимает федерация. Сейчас Узбекистан выбрал Фабио Каннаваро. Конечно, буду следить за этой сборной.
До начала турнира сложно говорить, кто покажет лучший футбол. Фавориты есть всегда, но чемпионат мира — тот турнир, где любая команда может преподнести сюрприз. Когда меня спросили, кто станет чемпионом мира в 2026 году, я ответил — Нидерланды. На меня посмотрели удивленно. Все называют Испанию, Францию, Аргентину. А я сказал Нидерланды — чтобы отличаться. Такой у меня подход.
На чемпионатах мира происходят неожиданные истории. За год мы смотрим Лигу чемпионов, Лигу Европы, внутренние первенства. У каждого футболиста есть потенциал, но к концу сезона многие подходят уже выхолощенными. Можно весь год играть на максимуме, а потом приехать на чемпионат мира и не показать свой лучший футбол. Поэтому я не удивлюсь, если кто-то из больших звезд проведет турнир хуже ожиданий. На ЧМ такое бывает.
Мы хотели бы увидеть и сборную России. Но как она выступила бы — невозможно дать точный ответ. Константин Иванович Бесков говорил, что все познается в сравнении. Только на фоне сильных соперников можно понять настоящий уровень команды. Последние годы мы не играем с топовыми сборными, наши футболисты не получают такого опыта регулярно. Поэтому все разговоры о том, что было бы на чемпионате мира, остаются предположениями. Журналисты любят рассуждать об этом, да и футболисты иной раз высказываются. Но как человек, который играл на чемпионате мира, как тренер, работавший на домашнем турнире, понимаю, о чем идет речь. Иногда с улыбкой читаю все эти прогнозы.
Это не значит, что наши игроки не способны конкурировать. У нас много молодых, хороших, перспективных футболистов. Но время идет, лучшие годы проходят. Хотелось бы, чтобы талантливые ребята развивались через матчи высокого уровня, встречались с сильными соперниками. Только так мы поймем, что можем. Не теоретически — практически.
При этом важно, что сборная играет. Были матчи с Буркина-Фасо, Тринидадом и Тобаго, Египтом. Ребята выходят на поле под флагом страны, слушают гимн. Это тоже имеет значение. Когда откроются дороги в европейский футбол, появится возможность сравнить уровень по-настоящему.
Роналд Куман
Хадзимэ Мориясу
Виргил ван Дейк
(Райан Гравенберх)
51′
Крисенсио Саммервилл
(Райан Гравенберх)
64′
Кейто Накамура
(Такэфуса Кубо)
57′
Даити Камада
(Коки Огава)
88′
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
15
Микки ван де Вен
90+1′
21
Френки де Йонг
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
8
Райан Гравенберх
81′
5
Натан Аке
14
Тиджани Рейндерс
70′
20
Тен Копмейнерс
18
Дониэлл Мален
70′
26
Квинтен Тимбер
24
Крисенсио Саммервилл
61′
70′
10
Мемфис Депай
83′
11
Коди Гакпо
85′
19
Брайан Бробби
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
13
Кейто Накамура
24
Кайсю Сано
15
Даити Камада
16
Цуйоси Ватанабе
75′
2
Юкинари Сугавара
10
Рицу Доан
75′
22
Такэхиро Томиясу
18
Аясэ Уэда
84′
26
Кенто Сиогаи
8
Такэфуса Кубо
75′
19
Коки Огава
11
Дайдзэн Маэда
66′
14
Дзюня Ито
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти