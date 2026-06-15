«Чемпионом станут Нидерланды. С интересом буду следить за Узбекистаном». Колонка Черчесова

Мы хотели бы увидеть и сборную России. Но как она выступила бы — невозможно дать точный ответ. Константин Иванович Бесков говорил, что все познается в сравнении. Только на фоне сильных соперников можно понять настоящий уровень команды. Последние годы мы не играем с топовыми сборными, наши футболисты не получают такого опыта регулярно. Поэтому все разговоры о том, что было бы на чемпионате мира, остаются предположениями. Журналисты любят рассуждать об этом, да и футболисты иной раз высказываются. Но как человек, который играл на чемпионате мира, как тренер, работавший на домашнем турнире, понимаю, о чем идет речь. Иногда с улыбкой читаю все эти прогнозы.