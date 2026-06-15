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Игрок сборной Испании установил антирекорд чемпионатов мира: ни одного касания мяча за полчаса игры

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль стал первым игроком в истории чемпионатов мира, который ни разу не коснулся мяча в первые 30 минут матча.

Источник: Getty Images

Курьезное достижение было зафиксировано во встрече группового этапа между Испанией и Кабо-Верде.

Баскский форвард вышел в стартовом составе, но начало матча выдалось для него крайне трудным. По данным Opta, в отрезке с 0-й по 30-ю минуту Оярсабаль оставался полностью без мяча — такого статистика мундиалей еще не знала (сбор подобной статистики ведется с 1966 года).

Испания
0:0
Первый тайм: 0:0
Кабо-Верде
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
15.06.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium
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Луис Де ла Фуэнте
Педру Лейтау Бриту
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
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(Иордания)
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти