Игрок сборной Испании установил антирекорд чемпионатов мира: ни одного касания мяча за полчаса игры

Баскский форвард вышел в стартовом составе, но начало матча выдалось для него крайне трудным. По данным Opta, в отрезке с 0-й по 30-ю минуту Оярсабаль оставался полностью без мяча — такого статистика мундиалей еще не знала (сбор подобной статистики ведется с 1966 года).