Игрок сборной Испании установил антирекорд чемпионатов мира: ни одного касания мяча за полчаса игры

Курьезное достижение было зафиксировано во встрече группового этапа между Испанией и Кабо-Верде.
Баскский форвард вышел в стартовом составе, но начало матча выдалось для него крайне трудным. По данным Opta, в отрезке с 0-й по 30-ю минуту Оярсабаль оставался полностью без мяча — такого статистика мундиалей еще не знала (сбор подобной статистики ведется с 1966 года).
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
15.06.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Педру Лейтау Бриту
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти