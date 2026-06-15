Сборная Испании сенсационно не смогла победить дебютанта ЧМ

На 71-й минуте в сборной Испании на замену вышел лучший бомбардир «Барселоны» в минувшем сезоне Ламин Ямаль. Участие футболиста в стартовом матче некоторое время оставалось под вопросом из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги. За неделю до начала турнира главный тренер команды Луис де ла Фуэнте заявил, что игрок будет готов выйти на стартовый матч.