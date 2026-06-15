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Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
0
:
Кабо-Верде
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кот-д`Ивуар
1
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Эквадор
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Сборная Испании сенсационно не смогла победить дебютанта ЧМ

Матч закончился со счетом 0:0.

Источник: AP 2024

Сборная Испании по футболу сыграла вничью с Кабо-Верде в первом матче чемпионата мира-2026.

Матч прошел в Атланте (США) и закончился без забитых мячей со счетом 0:0.

На 71-й минуте в сборной Испании на замену вышел лучший бомбардир «Барселоны» в минувшем сезоне Ламин Ямаль. Участие футболиста в стартовом матче некоторое время оставалось под вопросом из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги. За неделю до начала турнира главный тренер команды Луис де ла Фуэнте заявил, что игрок будет готов выйти на стартовый матч.

Испанцы нанесли 27 ударов по воротам соперника, при этом Кабо-Верде ударила лишь шесть раз.

Испания является безоговорочным фаворитом турнира. Согласно оценке суперкомпьютера статистической компании Opta, вероятность победы действующего чемпиона Европы оценивается в 16,1%.

Испанцы являлись фаворитами матча. Букмекеры давали на испанскую сборную коэффициент 1.08−1.12, ничья — 8.50−10.00, победа Кабо-Верде — 20.00−30.00.

Команда Испании выиграла лишь один стартовый матч за последние пять чемпионатов мира. В 2010 они проиграли Швейцарии (0:1), в 2014 — Нидерландам (1:5), в 2018 сыграли вничью с Португалией (3:3) и только в 2022 обыграли Коста-Рику (7:0).

Cборная Кабо-Верде впервые попала на чемпионат мира. Первая попытка команды пройти квалификацию состоялась в 2002 году, а в 2023-м она дошла до четвертьфинала Кубка африканских наций.

Команды выступают в группе Н вместе со сборными Саудовской Аравии и Уругвая, чей матч состоится 16 июня в 01:00 мск.

Далее испанцы встретятся с Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня). Кабо-Верде сыграет с Уругваем 22 июня, а с Саудовской Аравией — 27 июня.

Испания
0:0
Первый тайм: 0:0
Кабо-Верде
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
15.06.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Педру Лейтау Бриту
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
20
Педри
90+3′
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
8
Фабиан Руис
71′
6
Микель Мерино
16
Родри
87′
17
Нико Уильямс
7
Ферран Торрес
81′
10
Дани Ольмо
9
Гави
71′
19
Ламин Ямаль
Кабо-Верде
1
Возинья
22
Стивен Морейра
20
Райан Мендеш да Граса
6
Кевин Ленини
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
13
Сидни Лопеш Кабрал
16′
76′
8
Силва Мартинс Жуан Паулу
7
Жоване Кабрал
61′
14
Дерой Дуарте
19
Дайлон Ливраменто
61′
17
Вилли Семеду
15
Ларос Дуарте
61′
21
Нуну Да Кошта
10
Жамиру Монтейру
79′
18
Телму Арканжу
Статистика
Испания
Кабо-Верде
Желтые карточки
1
1
Голевые моменты
1
1
Удары (всего)
27
6
Удары в створ
7
1
Угловые
11
1
Фолы
10
1
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти