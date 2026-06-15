Испания не справилась со сборной страны-карлика! Кабо-Верде припарковал автобус и остановил чемпиона Европы

Чуть позже Торрес загубил еще один момент, когда Испания вновь вскрыла оборону соперника через левый фланг, на этот раз удар получился слабым, и вратарь Возинья спокойно с ним справился. А в самой концовке 40-летний ветеран потащил после кивка Ляпорта головой, кончиками пальцев достав летевший в направлении дальнего угла мяч. Очевидно, к этому моменту сборная Кабо-Верде подустала, но Испания явно не была похожа на машину, готовую смять все на своем пути. Более того, как будто вернулась давняя проблема стерильного владения без достаточной остроты у чужих ворот. Центрфорвард Микель Ойярсабаль стал первым игроком в истории ЧМ с 1966 года, ни разу не коснувшимся мяча в стартовые 30 минут игры. Показательно.