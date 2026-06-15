Испания не справилась со сборной страны-карлика! Кабо-Верде припарковал автобус и остановил чемпиона Европы

Сборная Испании приехала на ЧМ-2026 с определенным грузом ожиданий. Два года назад «Красная фурия» не просто выиграла чемпионат Европы, а сделала это в блестящем стиле. Испанцы отпустили прошлое с тики-такой и акцентом на горизонтальных передачах, показав миру свое новое лицо — с агрессивными флангами и ставкой на индивидуальный талант.
На чемпионате мира им предстоит доказать, что, во-первых, то поколение только раскачивалось и только сейчас выходит на проектную мощность; во вторых, что команда готова построить династию, как в эпоху Хави, Иньесты и Вильи. Ответы на эти вопросы испанцам предстоит дать в плей-офф, так как группа у них проходная: Уругвай силен по именам, но испытывает внутренние проблемы, Саудовская Аравия слишком уступает в классе. Ну, а Кабо-Верде — и вовсе дебютант ЧМ, чей состав оценивается в 54 миллиона евро. Это в четыре раза дешевле, чем стоимость на рынке одного Ямаля.
Впрочем, Ламин начал в запасе, так как последний месяц восстанавливался после травмы. Как пишут, он готов к турниру, но в стартовом матче свою главную звезду Луис де ла Фуэнте решил поберечь. Также на лавке остался и друг Ямаля Нико Уильямс, с которым они разрывали на Евро-2024. Именно эта парочка дарила Испании фирменную остроту через фланги. Сейчас же по краям атаки вышли Гави с Ферраном Торресом, и это прямо сказалось на рисунке игры.
Испания ожидаемо захватила центр поля и начала катать мяч, но проблема в том, что вскрыть эшелонированную линию обороны Кабо-Верде никак не получалось. Андердог спокойно расположился в две шеренги у своей штрафной и просто ждал, что предпримет соперник. И в этом плане «Красной фурии» явно не хватало чего-то креативного и нестандартного — свой первый опасный момент она создала лишь на 39-й минуте. Родри забросом нашел в штрафной Кукурелью, тот скинул Феррану, и форвард «Барсы» в привычном для себя стиле не реализовал явный голевой момент, с линии вратарской отправив мяч в перекладину.
Чуть позже Торрес загубил еще один момент, когда Испания вновь вскрыла оборону соперника через левый фланг, на этот раз удар получился слабым, и вратарь Возинья спокойно с ним справился. А в самой концовке 40-летний ветеран потащил после кивка Ляпорта головой, кончиками пальцев достав летевший в направлении дальнего угла мяч. Очевидно, к этому моменту сборная Кабо-Верде подустала, но Испания явно не была похожа на машину, готовую смять все на своем пути. Более того, как будто вернулась давняя проблема стерильного владения без достаточной остроты у чужих ворот. Центрфорвард Микель Ойярсабаль стал первым игроком в истории ЧМ с 1966 года, ни разу не коснувшимся мяча в стартовые 30 минут игры. Показательно.
0:0 по итогам тайма смотрелись удивительно, но еще более удивительно было то, что после перерыва ничего не изменилось! Испания продолжала владеть мячом, Кабо-Верде — изредка выскакивать в контратаки. Но главное — чемпион Европы никак не мог нанести стоящий удар по воротам дебютанта турнира. До финального отрезка вспомнить можно было разве то, как мяч срезался с ноги Ойярсабаля и чуть не юркнул в ближнюю «девятку».
Де ла Фуэнте к 80-й минуте выпустил на поле и Ольмо, и Мерино с Ямалем. Но не помогло — Ламина хватило на парочку удачных обводок и фирменный пас «шведой» в штрафную. Однако кабовердианцы справлялись со всем этим без особого труда. Более того — в концовке полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини заработал угловой, с которого его команда чуть не забила — немного не хватило акцентированности удару Боржеша!
0:0 — это, конечно, большая сенсация. Испания столкнулась со своей старой проблемой, которую, казалось, решила два года назад. К команде нет претензий по контролю мяча и прочим атрибутам позиционного футбола. Есть только один вопрос: где опасные моменты и голы?
Марк Бессонов