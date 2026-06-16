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Игрок сборной Египта Ашур стал лучшим игроком матча ЧМ против бельгийцев

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Полузащитник сборной Египта и клуба «Аль-Ахли» из Каира Эмам Ашур признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Бельгии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: Соцсети

Встреча группы G прошла в понедельник в Сиэтле и завершилась со счетом 1:1. Ашур на 19-й минуте открыл счет в матче.

Ашуру 28 лет, он забил свой дебютный мяч за национальную команду. На его счету 30 матчей за сборную Египта.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Бельгия
1:1
Первый тайм: 0:1
Египет
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
15.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field
Главные тренеры
Руди Гарсия
Хоссам Хассан
Голы
Бельгия
Мохамед Хани
66′
Египет
Эмам Ашур
(Мохамед Салах)
19′
Составы команд
Бельгия
1
Тибо Куртуа
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
8
Юри Тилеманс
21
Тимоти Кастань
14′
56′
5
Максим Де Кейпер
75′
11
Жереми Доку
86′
20
Ханс Ванакен
7
Кевин Де Брейне
86′
26
Матиас Фернандес-Пардо
17
Шарль Де Кетеларе
66′
9
Ромелу Лукаку
24
Амаду Онана
56′
23
Николас Раскин
Египет
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
22
Омар Мармуш
2
Яссер Ибрахим
19
Марван Атея
13′
17
Моханад Лашин
13
Ахмед Фатух
34′
89′
15
Карим Хафез
11
Мостафа Зико
76′
25
Ахмед Сайед
8
Эмам Ашур
71′
5
Рами Рабиа
10
Мохамед Салах
76′
9
Хамза Абделькарим
14
Хамди Фати
89′
20
Ибрагим Адель
Статистика
Бельгия
Египет
Желтые карточки
2
2
Голевые моменты
2
2
Удары (всего)
14
14
Удары в створ
3
3
Угловые
2
7
Фолы
15
15
Офсайды
0
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти