Лукаку вышел — и через 22 секунды заставил защитника забить автогол. Бельгия ушла от поражения с Египтом

Последний шанс золотого поколения
Нынешний чемпионат мира — особенный по целому ряду причин. Он отличается от других не только количеством участников и принимающих сторон, но и тем, что этим летом россыпь звезд планетарного масштаба в последний раз сыграет на мировом первенстве.
Среди них есть и бельгийцы, причем целая группа больших футболистов. Речь, конечно, о так называемом золотом поколении — точнее об оставшихся его представителях.
Вообще их история — одна из самых драматичных в мировом футболе XXI века. К 2010-м в Бельгии выросло огромное число игроков экстра-класса, и на протяжении нескольких турниров она считалась одним из фаворитов. Но «красные дьяволы» ни разу даже не вышли в финал, а лучшим результатом остается бронза чемпионата мира в России.
До ЧМ-2026 добрались не все. Компани, Мертенс, братья Азары, Феллаини, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Наингголан — никого из них в сборной уже нет. Уходят и другие. Лукаку 33 года, Куртуа и Де Брейне — по 34, Витселю — 37. Вполне вероятно, что и для оставшихся представителей золотого поколения этот чемпионат мира последний.
Блестящий старт африканцев
У Египта настолько сильного поколения никогда не было, но один золотой футболист есть и продолжает играть — Мохамед Салах. И для него, что характерно, нынешний чемпионат мира тоже может стать финальным в карьере. В день игры с Бельгией уже экс-нападающий «Ливерпуля» отметил 34-летие и уже на 19-й минуте сделал себе лучший подарок — отдал голевую передачу.
Результативная атака получилась породистой: лидер сборной принял передачу на фланге, развернулся, увидел Ашура в пустой зоне и тут же ему ассистировал — полузащитник «Аль-Ахли» тут же роскошным ударом поразил угол ворот Куртуа.
Египет играл качественно и компенсировал разницу в классе дисциплиной и минимальным числом ошибок. На старте матча команда Хоссама Хассана даже попыталась завладеть мячом, хотя было понятно, что полтора часа первым номером африканцы играть не будут.
Мяч египтянам и не требовался — им надо было просто дожидаться ошибок соперника и настырнее действовать в переходных фазах. Например, на 33-й минуте бельгийцы проиграли борьбу в центре поля после выноса Куртуа, сразу после чего египтяне раскрутили опаснейшую контратаку — Зико, автор единственного гола в товарищеском матче с Россией, заставил вратаря «Реала» поработать.
Египет вообще мог забить второй перед перерывом, причем к обоим моментам привели очередные ошибки фаворита. Сперва Нгой подарил шанс Мармушу — Куртуа вытащил мяч в ближнем углу. А затем сам голкипер небрежно сыграл на выходе при угловом, но и соперники пробить не сумели.
Эффектный выход на замену Лукаку
Бельгия, конечно, тоже не сидела в обороне. На старте игры неплохой момент возник у Де Брейне, на 44-й минуте опасно бил Доку. Но в итоге бельгийцы ушли на перерыв вообще без ударов в створ, и после перерыва надо было исправляться — Египет по делу выиграл первый тайм.
Египтяне тоже понимали, что снижать обороты нельзя, и на старте второго тайма создали пару моментов: сперва Ашур чуть не оформил дубль, а затем Мармуш убежал от Нгоя, но упустил возможность.
А на 66-й минуте случилось судьбоносное событие: на газоне появился Лукаку. Нападающий «Наполи» провел чудовищный сезон — забил всего раз в семи сыгранных матчах, так что его нахождение в запасе не вызывало удивление. Но в этот день лучший бомбардир в истории сборной Бельгии доказал, что не просто так обладает этим титулом.
Всего 22 секунды прошло с того момента, как Лукаку ступил на газон и заставил Хани срезать мяч в свои ворота. К голу есть вопросы: на одном из повторов кажется, будто Ромелу ударил защитника по ноге. Но ни арбитры в поле, ни ВАР в эпизод не вмешались.
Бельгия почувствовала, что победу можно вырвать, однако и Египет продолжал гнуть свою линию и периодически колол грозного соперника контратаками.
Ближе к голу, правда, все равно в концовке были бельгийцы: отличный момент упустил Мехеле, да и Лукаку фирменным ударом головой вполне мог принести три очка своей команде.
Но в итоге 1:1. Ничья, которой в гораздо большей степени должен быть расстроен Египет: африканцы приятно удивили и вполне могут выйти в плей-офф.
Гоша Чернов