Лукаку вышел — и через 22 секунды заставил защитника забить автогол. Бельгия ушла от поражения с Египтом

У Египта настолько сильного поколения никогда не было, но один золотой футболист есть и продолжает играть — Мохамед Салах. И для него, что характерно, нынешний чемпионат мира тоже может стать финальным в карьере. В день игры с Бельгией уже экс-нападающий «Ливерпуля» отметил 34-летие и уже на 19-й минуте сделал себе лучший подарок — отдал голевую передачу.