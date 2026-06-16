Скалони — о готовности Аргентины к ЧМ-2026: «Мы не лучше и не хуже других»

В среду, 17 июня, аргентинцы сыграют против сборной Алжира.
"Чувствую себя точно так же, как и в первый день, когда я возглавил команду. Ничего не изменилось из-за того, что меня критиковали, из-за побед или из-за того, что я снова здесь, чтобы начать чемпионат мира. Баланс — это самое точное слово. Мы делаем свою работу как можно лучше. Мы стараемся сделать все возможное ради сборной Аргентины и нашей страны. Спокойствие было у нас всегда. Я чувствую себя так же. Опыт дает тебе спокойствие, но уровень ответственности остается прежним. Мы не лучше никого, но и не хуже других.
Ожидания от первой игры на ЧМ? Это футбольный матч, и у нас уже есть опыт прошлого чемпионата мира, который показывает, что первый матч не является решающим, пусть он и важен. У нас есть уверенность в том, что на первой игре все не заканчивается. Нам предстоит противостоять очень хорошей команде с отличными игроками. Мы уверены в себе и подходим к турниру в хороший момент", — приводит слова Скалони As.
Напомним, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.