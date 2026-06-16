Очоа завершит карьеру после чемпионата мира-2026

«Сборная Мексики всегда была моим ориентиром, моим направлением в карьере и в жизни. И когда все закончится, я не вижу больше смысла в футболе. Не вижу смысла продолжать играть. Я наслаждался каждым мгновением, я отдал все, что мог, я оставил здесь всего себя. Я ухожу с миром, с высоко поднятой головой и горжусь тем, что пережил это», — сказал 40-летний футболист сквозь слезы в видео из серии «Письма, которые объединяют».