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Сборные Саудовской Аравии и Уругвая сыграли вничью в матче чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Источник: Getty Images

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Саудовской Аравии сыграла вничью с командой Уругвая со счетом 1:1 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Майами (штат Флорида, США).

В составе команды Саудовской Аравии отличился Абдулела Аль-Амри (41-я минута), у уругвайцев гол забил Максимилиано Араухо (80).

Сборные Саудовской Аравии и Уругвая выступают в группе G. В этом же квартете представлены команды Испании и Кабо-Верде. Их встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Во втором туре сборная Саудовской Аравии 21 июня сыграет с командой Испании. Уругвайцы в ночь на 22 июня по московскому времени встретятся со сборной Кабо-Верде.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь лучших сборных, которые займут третьи места.

Саудовская Аравия
1:1
Первый тайм: 1:0
Уругвай
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
16.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Георгиос Донис
Марсело Бьелса
Голы
Саудовская Аравия
Абдулела Аль-Амри
41′
Уругвай
Максимилиано Араухо
80′
Составы команд
Саудовская Аравия
21
Мохаммед Аль-Оваис
10
Салем Аль-Давсари
4
Абдулела Аль-Амри
44′
5
Хассан Аль-Тамбакти
23
Мохамед Канно
15
Абдуллах Аль-Хаибари
12
Сауд Абдулхамид
90′
3
Али Ладжами
24
Мотеб Аль-Арби
90′
18
Алаа Хеджи
26
Мохаммед Абулшамат
81′
13
Наваф Аль-Бушал
9
Фирас Аль-Бураикан
90′
19
Абдулла Аль-Хамдан
7
Мусаб Аль-Джуваир
63′
6
Нассер Аль-Давсари
Уругвай
23
Фернандо Муслера
13
Гильермо Варела
8
Федерико Вальверде
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
6
Родриго Бентанкур
17
Матиас Винья
46′
25
Хуан Мануэль Санабрия
20
Максимилиано Араухо
81′
18
Бриан Родригес
21
Федерико Виньяс
90′
19
Родриго Агирре
9
Дарвин Нуньес
46′
14
Агустин Каноббио
5
Мануэль Угарте
72′
7
Николас Де ла Крус
Статистика
Саудовская Аравия
Уругвай
Желтые карточки
1
0
Голевые моменты
1
0
Удары (всего)
7
28
Удары в створ
3
10
Угловые
4
14
Фолы
11
6
Офсайды
0
6
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Боковой судья
Альберто Тегони
(Италия)
Боковой судья
Даниеле Биндони
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти