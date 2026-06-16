Сборные Саудовской Аравии и Уругвая сыграли вничью в матче чемпионата мира

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Саудовской Аравии сыграла вничью с командой Уругвая со счетом 1:1 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Майами (штат Флорида, США).
В составе команды Саудовской Аравии отличился Абдулела Аль-Амри (41-я минута), у уругвайцев гол забил Максимилиано Араухо (80).
Сборные Саудовской Аравии и Уругвая выступают в группе G. В этом же квартете представлены команды Испании и Кабо-Верде. Их встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
Во втором туре сборная Саудовской Аравии 21 июня сыграет с командой Испании. Уругвайцы в ночь на 22 июня по московскому времени встретятся со сборной Кабо-Верде.
Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь лучших сборных, которые займут третьи места.
Георгиос Донис
Марсело Бьелса
Абдулела Аль-Амри
41′
Максимилиано Араухо
80′
21
Мохаммед Аль-Оваис
10
Салем Аль-Давсари
4
Абдулела Аль-Амри
44′
5
Хассан Аль-Тамбакти
23
Мохамед Канно
15
Абдуллах Аль-Хаибари
12
Сауд Абдулхамид
90′
3
Али Ладжами
24
Мотеб Аль-Арби
90′
18
Алаа Хеджи
26
Мохаммед Абулшамат
81′
13
Наваф Аль-Бушал
9
Фирас Аль-Бураикан
90′
19
Абдулла Аль-Хамдан
7
Мусаб Аль-Джуваир
63′
6
Нассер Аль-Давсари
23
Фернандо Муслера
13
Гильермо Варела
8
Федерико Вальверде
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
6
Родриго Бентанкур
17
Матиас Винья
46′
25
Хуан Мануэль Санабрия
20
Максимилиано Араухо
81′
18
Бриан Родригес
21
Федерико Виньяс
90′
19
Родриго Агирре
9
Дарвин Нуньес
46′
14
Агустин Каноббио
5
Мануэль Угарте
72′
7
Николас Де ла Крус
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Боковой судья
Альберто Тегони
(Италия)
Боковой судья
Даниеле Биндони
(Италия)
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- Капитан команды
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