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Полиция в Торонто изъяла шесть дронов рядом с местами проведения матчей ЧМ

Полиция в Торонто изъяла шесть дронов с начала ЧМ-2026.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Полиция канадского города Торонто заявила о том, что с начала празднований, приуроченных к чемпионату мира по футболу, стартовавших в прошлую среду, в городе перехватили шесть несанкционированных дронов рядом с местами проведения этих мероприятий, сообщает телеканал CTV.

«В понедельник полиция заявила об “обнаружении и перехвате” очередного беспилотника, ставшего шестым меньше, чем за неделю (проведения мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу — ред.)», — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на пост официального аккаунта ведомства в соцсети X.

В сообщении указывается, что оператору перехваченного дрона предъявлены обвинения в связи с нарушением канадских авиационных правил.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.