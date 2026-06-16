Полиция в Торонто изъяла шесть дронов рядом с местами проведения матчей ЧМ

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Полиция канадского города Торонто заявила о том, что с начала празднований, приуроченных к чемпионату мира по футболу, стартовавших в прошлую среду, в городе перехватили шесть несанкционированных дронов рядом с местами проведения этих мероприятий, сообщает телеканал CTV.