«Это какое-то безумие!» Вратарь Кабо-Верде удивился, узнав, что число его подписчиков выросло с 50 тысяч до 5,3 млн

После игры портал Caze TV опубликовал аккаунт вратаря в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ. — Sport24) и призвал подписаться на него. Результат оказался ошеломляющим: за несколько минут количество фолловеров Возиньи выросло с 50 тысяч до полутора миллионов.