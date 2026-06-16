«Это какое-то безумие!» Вратарь Кабо-Верде удивился, узнав, что число его подписчиков выросло с 50 тысяч до 5,3 млн

40-летний вратарь, играющий во второй лиге Португалии, сделал 7 сейвов и был признан лучшим игроком матча.
После игры портал Caze TV опубликовал аккаунт вратаря в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ. — Sport24) и призвал подписаться на него. Результат оказался ошеломляющим: за несколько минут количество фолловеров Возиньи выросло с 50 тысяч до полутора миллионов.
После игры журналистка шокировала вратаря сборной Кабо-Верде этой информацией. Она сообщила ему, что число подписчиков в его аккаунте — почти два миллиона.
«Это какое-то безумие», — сказал Возинья.
В настоящий момент на вратаря Кабо-Верде подписались уже 5,3 млн.
Луис Де ла Фуэнте
Педру Лейтау Бриту
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
20
Педри
90+3′
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
8
Фабиан Руис
71′
6
Микель Мерино
16
Родри
87′
17
Нико Уильямс
7
Ферран Торрес
81′
10
Дани Ольмо
9
Гави
71′
19
Ламин Ямаль
1
Возинья
22
Стивен Морейра
20
Райан Мендеш да Граса
6
Кевин Ленини
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
13
Сидни Лопеш Кабрал
16′
76′
8
Силва Мартинс Жуан Паулу
7
Жоване Кабрал
61′
14
Дерой Дуарте
19
Дайлон Ливраменто
61′
17
Вилли Семеду
15
Ларос Дуарте
61′
21
Нуну Да Кошта
10
Жамиру Монтейру
79′
18
Телму Арканжу
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти