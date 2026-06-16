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«Это какое-то безумие!» Вратарь Кабо-Верде удивился, узнав, что число его подписчиков выросло с 50 тысяч до 5,3 млн

Вратарь Кабо-Верде Возинья был удивлен количеством своих подписчиков после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Испанией (0:0).

Источник: Sport24

40-летний вратарь, играющий во второй лиге Португалии, сделал 7 сейвов и был признан лучшим игроком матча.

После игры портал Caze TV опубликовал аккаунт вратаря в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ. — Sport24) и призвал подписаться на него. Результат оказался ошеломляющим: за несколько минут количество фолловеров Возиньи выросло с 50 тысяч до полутора миллионов.

После игры журналистка шокировала вратаря сборной Кабо-Верде этой информацией. Она сообщила ему, что число подписчиков в его аккаунте — почти два миллиона.

«Это какое-то безумие», — сказал Возинья.

В настоящий момент на вратаря Кабо-Верде подписались уже 5,3 млн.

Испания
0:0
Первый тайм: 0:0
Кабо-Верде
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
15.06.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
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