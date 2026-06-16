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Бельгийский журналист: «Болельщики ждали большего, поэтому ничью с Египтом можно назвать разочарованием»

Бельгийский журналист Het Nieuwsblad Вим Вос высказался о ничьей национальной команды со сборной Египта (1:1) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Источник: Sport24

"Можно ли считать этот результат провалом для сборной Бельгии? Не сказал бы, что это большой провал, но ожидания действительно были намного выше. Болельщики ждали от этой команды большего, поэтому ничью с Египтом можно назвать разочарованием.

Главная причина, почему Бельгия не выиграла, — слишком медленный темп игры. В составе есть футболисты из ведущих клубов Европы: Леандро Троссар из «Арсенала», Жереми Доку из «Манчестер Сити» и другие. Однако они не показали тот уровень, которого от них ожидали. Команде не хватало скорости и остроты в действиях.

Отдельно стоит сказать о Доку. Вместе с Кевином Де Брейне он считается одной из главных звезд сборной и игроком, который должен делать разницу в ключевых матчах. Но в игре с Египтом он выглядел не лучшим образом и не смог повлиять на результат так, как от него ждали.

Есть ли у Бельгии реальные шансы выйти в плей-офф? Безусловно. Египет считается самым сильным соперником в группе. Впереди матчи с Ираном и Новой Зеландией, которая, по общему мнению, является самой слабой командой квартета. Поэтому в Бельгии по-прежнему уверены, что выход в плей-офф остается вполне достижимой задачей.

Волнуются ли болельщики и СМИ из-за игры команды? Да, определенное беспокойство есть. Перед чемпионатом мира бельгийцы уверенно обыграли Кюрасао и Тунис, поэтому многие ожидали, что команда продолжит выступать на том же уровне. Этого не произошло, и игра против Египта оставила неоднозначное впечатление.

При этом паники нет. Скорее есть разочарование. Во многом потому, что во втором тайме Бельгия выглядела значительно лучше, чем в первом. Именно это дает болельщикам и экспертам надежду на то, что команда сможет прибавить уже в следующих матчах", — сказал Вос в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Бельгия
1:1
Первый тайм: 0:1
Египет
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
15.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field
Главные тренеры
Руди Гарсия
Хоссам Хассан
Голы
Бельгия
Мохамед Хани
66′
Египет
Эмам Ашур
(Мохамед Салах)
19′
Составы команд
Бельгия
1
Тибо Куртуа
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
8
Юри Тилеманс
21
Тимоти Кастань
14′
56′
5
Максим Де Кейпер
75′
11
Жереми Доку
86′
20
Ханс Ванакен
7
Кевин Де Брейне
86′
26
Матиас Фернандес-Пардо
17
Шарль Де Кетеларе
66′
9
Ромелу Лукаку
24
Амаду Онана
56′
23
Николас Раскин
Египет
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
22
Омар Мармуш
2
Яссер Ибрахим
19
Марван Атея
13′
17
Моханад Лашин
13
Ахмед Фатух
34′
89′
15
Карим Хафез
11
Мостафа Зико
76′
25
Ахмед Сайед
8
Эмам Ашур
71′
5
Рами Рабиа
10
Мохамед Салах
76′
9
Хамза Абделькарим
14
Хамди Фати
89′
20
Ибрагим Адель
Статистика
Бельгия
Египет
Желтые карточки
2
2
Голевые моменты
2
2
Удары (всего)
14
14
Удары в створ
3
3
Угловые
2
7
Фолы
15
15
Офсайды
0
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти