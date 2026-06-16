Бельгийский журналист: «Болельщики ждали большего, поэтому ничью с Египтом можно назвать разочарованием»

При этом паники нет. Скорее есть разочарование. Во многом потому, что во втором тайме Бельгия выглядела значительно лучше, чем в первом. Именно это дает болельщикам и экспертам надежду на то, что команда сможет прибавить уже в следующих матчах", — сказал Вос в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.