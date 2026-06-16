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Валерий Баринов отметил неготовность топ-сборных к началу чемпионата мира

Ранее футболисты сборной Испании сыграли вничью с командой Кабо-Верде.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Топовые сборные оказались не готовы к началу чемпионата мира по футболу, почти в каждом матче аутсайдеры дают бой, это делает турнир интереснее. Такое мнение ТАСС высказал народный артист РФ и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов.

Чемпионат мира проходит в Мексике, США и Канаде. Ранее ТАСС сообщал, что сборная Испании сыграла вничью с командой Кабо-Верде в своем стартовом матче на турнире (0:0).

«Пока еще рано что-то говорить, много сенсаций, много неожиданностей, топ-команды были не готовы к играм с аутсайдерами, плохо подготовились, — сказал Баринов. — Команды, которые были явно готовы к вылету, дали бой, вот это интересно. Это настолько новый чемпионат, еще так далеко до эпицентра турнира. Ни у кого нет опыта на таком чемпионате, хотя есть опытные тренеры, но думают, что вот этих пройдем. Сборная Турции проиграла Австралии, почти в каждом матче бой и неожиданность. Испания сколько раз попадается, с нами так попалась [в 2018 году]. Но к началу чемпионата никто еще не подошел в идеальной форме. Вот хочется посмотреть на Францию, но из-за съемки не увижу».

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд. Сборная Франции стартует на турнире во вторник матчем с командой Сенегала.