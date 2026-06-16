Валерий Баринов отметил неготовность топ-сборных к началу чемпионата мира

«Пока еще рано что-то говорить, много сенсаций, много неожиданностей, топ-команды были не готовы к играм с аутсайдерами, плохо подготовились, — сказал Баринов. — Команды, которые были явно готовы к вылету, дали бой, вот это интересно. Это настолько новый чемпионат, еще так далеко до эпицентра турнира. Ни у кого нет опыта на таком чемпионате, хотя есть опытные тренеры, но думают, что вот этих пройдем. Сборная Турции проиграла Австралии, почти в каждом матче бой и неожиданность. Испания сколько раз попадается, с нами так попалась [в 2018 году]. Но к началу чемпионата никто еще не подошел в идеальной форме. Вот хочется посмотреть на Францию, но из-за съемки не увижу».