Мундиаль стартовал сенсациями

"Если брать большие сборные, такие как Испания, они приехали на этот чемпионат выигрывать. А маленькие команды, команды-карлики, как бы они ни обижались, в каждом матче бьются против команды Кабо-Верде. Это ни о чем: они закрылись, встали в свою штрафную и играли на отбой, как во дворе, — и у них получилось. Просто потому что это был не финал и не полуфинал. Надеюсь, туда не дойдет Кабо-Верде. И вот в этом все дело: Испании нужно думать о том, как распределить силы до финала, а этим маленьким сборным об этом думать не надо, они могут биться здесь и сейчас, а что будет завтра — им все равно. Им нужно поймать вот этот секундный хайп.