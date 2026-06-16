Российский болельщик по прозвищу El Ruso стал звездой на ЧМ-2026

Мексиканское телевидение сняло репортаж о российском болельщике Антоне, который ходил возле стадиона «Ацтека» в Мехико с башней из пивных стаканов и выпивал из них с друзьями. На видео говорится, что россиянин стал настоящей звездой. Местные любители футбола выстраивались в очередь за фото с россиянином. Они прозвали его El Ruso.