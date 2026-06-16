Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
перерыв
Франция
0
:
Сенегал
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.95
П2
5.66
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Ирак
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.36
П2
1.23
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Аргентина
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.60
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Австрия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.30
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Португалия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иран
2
:
Новая Зеландия
2
П1
X
П2

Российский болельщик по прозвищу El Ruso стал звездой на ЧМ-2026

Российский болельщик по прозвищу El Ruso стал звездой на ЧМ-2026. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Мексиканское телевидение сняло репортаж о российском болельщике Антоне, который ходил возле стадиона «Ацтека» в Мехико с башней из пивных стаканов и выпивал из них с друзьями. На видео говорится, что россиянин стал настоящей звездой. Местные любители футбола выстраивались в очередь за фото с россиянином. Они прозвали его El Ruso.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не участвует в турнире, так как ее отстранили от международных соревнований в 2022 году.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) в сентябре 2026 года организует международный турнир среди сборных в возрасте до 15 лет, который пройдет в США. Российская команда была приглашена на соревнования.