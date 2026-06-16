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В Кабо-Верде отреагировали на историческую ничью с Испанией на ЧМ-2026: «Ребята совершили чудо!»

Координатор сборной Кабо-Верде Жерсон Мело прокомментировал ничейный результат национальной команды в матче первого тура ЧМ-2026 против Испании.

Источник: Getty Images

Встреча между сборными Кабо-Верде и Испании завершилась со счетом 0:0.

«Наши ребята совершили чудо для страны! После ничьей с Испании каждый игрок верит в выход в плей-офф. Мы будем работать и идти к этой цели шаг за шагом», — сказал Мело в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

В следующем туре группового этапа Кабо-Верде сыграет против сборной Уругвая 22 июня.

Испания
0:0
Первый тайм: 0:0
Кабо-Верде
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
15.06.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Педру Лейтау Бриту
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
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Педри
90+3′
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
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Фабиан Руис
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Микель Мерино
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Родри
87′
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Нико Уильямс
7
Ферран Торрес
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Дани Ольмо
9
Гави
71′
19
Ламин Ямаль
Кабо-Верде
1
Возинья
22
Стивен Морейра
20
Райан Мендеш да Граса
6
Кевин Ленини
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
13
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16′
76′
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Силва Мартинс Жуан Паулу
7
Жоване Кабрал
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14
Дерой Дуарте
19
Дайлон Ливраменто
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17
Вилли Семеду
15
Ларос Дуарте
61′
21
Нуну Да Кошта
10
Жамиру Монтейру
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18
Телму Арканжу
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Кабо-Верде
Желтые карточки
1
1
Голевые моменты
1
1
Удары (всего)
27
6
Удары в створ
7
1
Угловые
11
1
Фолы
10
1
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
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  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти