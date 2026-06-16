В Кабо-Верде отреагировали на историческую ничью с Испанией на ЧМ-2026: «Ребята совершили чудо!»

Встреча между сборными Кабо-Верде и Испании завершилась со счетом 0:0.
«Наши ребята совершили чудо для страны! После ничьей с Испании каждый игрок верит в выход в плей-офф. Мы будем работать и идти к этой цели шаг за шагом», — сказал Мело в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
В следующем туре группового этапа Кабо-Верде сыграет против сборной Уругвая 22 июня.
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
15.06.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Педру Лейтау Бриту
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
20
Педри
90+3′
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
8
Фабиан Руис
71′
6
Микель Мерино
16
Родри
87′
17
Нико Уильямс
7
Ферран Торрес
81′
10
Дани Ольмо
9
Гави
71′
19
Ламин Ямаль
Кабо-Верде
1
Возинья
22
Стивен Морейра
20
Райан Мендеш да Граса
6
Кевин Ленини
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
13
Сидни Лопеш Кабрал
16′
76′
8
Силва Мартинс Жуан Паулу
7
Жоване Кабрал
61′
14
Дерой Дуарте
19
Дайлон Ливраменто
61′
17
Вилли Семеду
15
Ларос Дуарте
61′
21
Нуну Да Кошта
10
Жамиру Монтейру
79′
18
Телму Арканжу
Статистика
Испания
Кабо-Верде
Желтые карточки
1
1
Голевые моменты
1
1
Удары (всего)
27
6
Удары в створ
7
1
Угловые
11
1
Фолы
10
1
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти