Дешам вышел на второе место по количеству матчей в истории ЧМ с одной сборной

Дешам тренирует сборную Франции с 2012 года. С национальной командой он становился чемпионом мира-2018, серебряным призером ЧМ-2022 и Евро-2016. Также на его счету победа в Лиге наций-2020/2021 и бронза в сезоне-2024/25.