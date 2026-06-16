Дешам вышел на второе место по количеству матчей в истории ЧМ с одной сборной

Юбилейной стала игра против сборной Сенегала в групповом турнире ЧМ-2026. Дешам повторил достижение Оскара Табареса (Уругвай) и Марио Загалло (Бразилия). Рекорд принадлежит Хельмуту Шену — 25 матчей на чемпионатах мира во главе сборной ФРГ.
Дешам тренирует сборную Франции с 2012 года. С национальной командой он становился чемпионом мира-2018, серебряным призером ЧМ-2022 и Евро-2016. Также на его счету победа в Лиге наций-2020/2021 и бронза в сезоне-2024/25.
Футбол, Чемпионат мира, Группа I
16.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Пап Тиав
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Брэдли Барколя
(Адриен Рабьо)
82′
Килиан Мбаппе
90+6′
Сенегал
Ибраим Мбай
(Илиман Ндиай)
90+5′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
20
Дезире Дуэ
87′
24
Райан Шерки
7
Усман Дембеле
80′
12
Брэдли Барколя
Сенегал
16
Эдуард Менди
15
Крепин Диатта
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
10
Садио Мане
3
Калиду Кулибали
19
Мусса Ниакате
18
Исмаила Сарр
75′
21
Хабиб Диарра
8
Ламин Камара
75′
20
Ибраим Мбай
11
Николас Джексон
83′
13
Илиман Ндиай
5
Идрисса Гана Гуйе
88′
6
Пате Сисс
26
Пап Гуйе
83′
9
Бамба Дьенг
Статистика
Франция
Сенегал
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
8
2
Угловые
6
4
Фолы
5
9
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти