Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
01:00
Ирак
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
14.75
X
7.15
П2
1.21
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Аргентина
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.60
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026
07:00
Австрия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.30
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Португалия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
3
:
Сенегал
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иран
2
:
Новая Зеландия
2
П1
X
П2

Дешам вышел на второе место по количеству матчей в истории ЧМ с одной сборной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам достиг отметки в 20 матчей с одной национальной командой на чемпионатах мира.

Источник: Reuters

Юбилейной стала игра против сборной Сенегала в групповом турнире ЧМ-2026. Дешам повторил достижение Оскара Табареса (Уругвай) и Марио Загалло (Бразилия). Рекорд принадлежит Хельмуту Шену — 25 матчей на чемпионатах мира во главе сборной ФРГ.

Дешам тренирует сборную Франции с 2012 года. С национальной командой он становился чемпионом мира-2018, серебряным призером ЧМ-2022 и Евро-2016. Также на его счету победа в Лиге наций-2020/2021 и бронза в сезоне-2024/25.

Франция
3:1
Первый тайм: 0:0
Сенегал
Футбол, Чемпионат мира, Группа I
16.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Пап Тиав
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Брэдли Барколя
(Адриен Рабьо)
82′
Килиан Мбаппе
90+6′
Сенегал
Ибраим Мбай
(Илиман Ндиай)
90+5′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
20
Дезире Дуэ
87′
24
Райан Шерки
7
Усман Дембеле
80′
12
Брэдли Барколя
Сенегал
16
Эдуард Менди
15
Крепин Диатта
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
10
Садио Мане
3
Калиду Кулибали
19
Мусса Ниакате
18
Исмаила Сарр
75′
21
Хабиб Диарра
8
Ламин Камара
75′
20
Ибраим Мбай
11
Николас Джексон
83′
13
Илиман Ндиай
5
Идрисса Гана Гуйе
88′
6
Пате Сисс
26
Пап Гуйе
83′
9
Бамба Дьенг
Статистика
Франция
Сенегал
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
8
2
Угловые
6
4
Фолы
5
9
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти