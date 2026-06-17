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Самедов раскритиковал новые изменения на ЧМ-2026: «Для футбола это как-то не очень»

Бывший футболист сборной России, участник чемпионата мира 2018 года Александр Самедов раскритиковал последние изменения на ЧМ-2026.

Источник: Sport24

На турнире впервые в предматчевых церемониях участвуют все футболисты из заявки, они выходят к центру поля, после чего играют гимны.

"Все нормально и хорошо, порадовали Нидерланды, Япония, Марокко, пока во многих матчах фавориты не могут обыграть аутсайдеров. Но это нормально, наверное, волнение, все его испытывают, первые матчи, акклиматизация, адаптация. Не нравится то, что перед матчами происходит — все затянуто, долго очень. Не как раньше, вышли команды и построились, спели гимн. Матчи не начинаются вовремя.

Хотя, с другой стороны, это понятно. Турнир проходит в Америке, может быть, тематику немного берут из Национальной хоккейной лиги или Национальной баскетбольной ассоциации. Для футбола это мне как-то не очень", — сказал Самедов ТАСС.