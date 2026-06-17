Самедов раскритиковал новые изменения на ЧМ-2026: «Для футбола это как-то не очень»

"Все нормально и хорошо, порадовали Нидерланды, Япония, Марокко, пока во многих матчах фавориты не могут обыграть аутсайдеров. Но это нормально, наверное, волнение, все его испытывают, первые матчи, акклиматизация, адаптация. Не нравится то, что перед матчами происходит — все затянуто, долго очень. Не как раньше, вышли команды и построились, спели гимн. Матчи не начинаются вовремя.