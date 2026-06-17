«Сейчас Португалия, думаю, сильнее без Роналду, чем с ним». Интервью защитника сборной Узбекистана Ашурматова

— Их поколение тоже очень старалось выйти на чемпионат мира, но не получилось. У них было много хороших футболистов, но не повезло. Нам повезло больше. Они нас всегда поддерживают, дядя мне постоянно пишет, рассказывает о своем опыте, обучает и помогает. Сюда он не приедет, будет смотреть чемпионат и болеть за нас дома. Вся страна 34 года ждала этого момента! И мы будем стараться по максимуму, чтобы оправдать их ожидания.