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Олисе признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Франция — Сенегал

Нападающий сборной Франции Майкл Олисе признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2026 против Сенегала (3:1).

Источник: Reuters

24-летний француз отыграл всю встречу и стал автором двух голевых передач.

Для Олисе это был первый матч на чемпионате мира в карьере. Всего за карьеру он забил 7 голов и сделал 5 голевых передач в 18 матчах за национальную команду.

Франция набрала 3 очка и вышла на первое место в группе I. Сенегальцы — на последней строчке. Во втором туре ЧМ-2026 французы встретятся с Ираком, а Сенегал сыграет против Норвегии. Оба матча пройдут 23 июня.

Франция
3:1
Первый тайм: 0:0
Сенегал
Футбол, Чемпионат мира, Группа I
16.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Пап Тиав
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Брэдли Барколя
(Адриен Рабьо)
82′
Килиан Мбаппе
90+6′
Сенегал
Ибраим Мбай
(Илиман Ндиай)
90+5′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
20
Дезире Дуэ
87′
24
Райан Шерки
7
Усман Дембеле
80′
12
Брэдли Барколя
Сенегал
16
Эдуард Менди
15
Крепин Диатта
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
10
Садио Мане
3
Калиду Кулибали
19
Мусса Ниакате
18
Исмаила Сарр
75′
21
Хабиб Диарра
8
Ламин Камара
75′
20
Ибраим Мбай
11
Николас Джексон
83′
13
Илиман Ндиай
5
Идрисса Гана Гуйе
88′
6
Пате Сисс
26
Пап Гуйе
83′
9
Бамба Дьенг
Статистика
Франция
Сенегал
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
8
2
Угловые
6
4
Фолы
5
9
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти