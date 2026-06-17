Власти Канады отклонили апелляцию на невыдачу визы ганскому футболисту Парти

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Канадские власти отклонили апелляцию на отказ в выдаче визы футболисту сборной Ганы Томасу Парти. Об этом сообщает газета Independent.
Ранее власти Канады отказали Парти в разрешении на въезд в страну. Адвокаты футболиста направили апелляцию на это решение в федеральный суд Оттавы, которая была отклонена. Судья постановил, что первоначальное решение об отказе в выдаче визы Парти было законным. Согласно канадскому законодательству, иностранным гражданам могут запретить въезд в страну при наличии судимости за преступление, совершенное за пределами страны.
Лондонская полиция летом 2025 года предъявила бывшему футболисту английского «Арсенала», ныне выступающему за испанский «Вильярреал», обвинения по нескольким эпизодам изнасилования и одному — сексуального насилия. По предварительным данным, речь идет о событиях 2021 и 2022 годов, в материалах разбирательства фигурируют четыре пострадавшие девушки. Разбирательства по делу Парти еще продолжаются, футболист отвергает все пункты обвинений. Слушания намечены на 2027 год, до вынесения решения суда футболист остается на свободе под залог, также он обязан уведомлять власти о зарубежных поездках.
Парти пропустит стартовый матч чемпионата мира против команды Панамы, который пройдет в Торонто 18 июня. Но футболист может сыграть на этом турнире: два следующих матча сборной Ганы на групповом этапе пройдут в США — против англичан 23 июня и хорватов 28 июня. Ранее власти США выдали Парти визу для въезда в страну. В начале июня Парти в составе сборной прибыл в США, где команда базируется во время турнира.