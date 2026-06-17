Власти Канады отклонили апелляцию на невыдачу визы ганскому футболисту Парти

Парти пропустит стартовый матч чемпионата мира против команды Панамы, который пройдет в Торонто 18 июня. Но футболист может сыграть на этом турнире: два следующих матча сборной Ганы на групповом этапе пройдут в США — против англичан 23 июня и хорватов 28 июня. Ранее власти США выдали Парти визу для въезда в страну. В начале июня Парти в составе сборной прибыл в США, где команда базируется во время турнира.