Вратарь Кабо-Верде после игры ЧМ набрал более 10 млн подписчиков за сутки

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья набрал более 10 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) после матча с Испанией на ЧМ-2026.
15 июня сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0) в матче первого тура группового этапа. Главным героем встречи стал 40-летний вратарь Возинья, который отметился семью сэйвами и был признан лучшим игроком встречи.
До матча Возинья имел около 50 тыс. подписчиков в соцсети, а вскоре после его аккаунт насчитывал около 2,2 млн фолловеров. Спустя сутки на голкипера подписалось более 10 млн человек.
40-летний Возинья, выступающий за португальский клуб «Шавеш» из второго дивизиона, стал самым возрастным вратарем, который не пропустил ни одного мяча в дебютном матче на ЧМ.
Кабо-Верде выступает в группе Н. Во втором туре 22 июня команда встретится с уругвайцами.
Чемпионат мира по футболу с участием 48 сборных завершится 19 июля. Он проходит в США, Канаде и Мексике.
Луис Де ла Фуэнте
Педру Лейтау Бриту
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
20
Педри
90+3′
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
8
Фабиан Руис
71′
6
Микель Мерино
16
Родри
87′
17
Нико Уильямс
7
Ферран Торрес
81′
10
Дани Ольмо
9
Гави
71′
19
Ламин Ямаль
1
Возинья
22
Стивен Морейра
20
Райан Мендеш да Граса
6
Кевин Ленини
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
13
Сидни Лопеш Кабрал
16′
76′
8
Силва Мартинс Жуан Паулу
7
Жоване Кабрал
61′
14
Дерой Дуарте
19
Дайлон Ливраменто
61′
17
Вилли Семеду
15
Ларос Дуарте
61′
21
Нуну Да Кошта
10
Жамиру Монтейру
79′
18
Телму Арканжу
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
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- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти