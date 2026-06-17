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Сборная Норвегии обыграла команду Ирака в матче чемпионата мира по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Норвегии выиграла у команды Ирака со счетом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Фоксборо (США, штат Массачусетс).

В составе команды Норвегии отличились Эрлинг Холанд (29-я и 43-я минуты), Лео Остигард (76) и Кристиан Торстведт (90+7), у команды Ирака гол забил Айман Хуссейн (39).

Сборная Ирака впервые с 1986 года сыграла на чемпионате мира, команда Норвегии — впервые с 1998 года. Лучшим результатом норвежцев на ЧМ является выход в ⅛ финала в 1938 и 1998 годах.

Сборные Норвегии и Ирака выступают в группе I. В этом же квартете представлены команды Франции и Сенегала. Их встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу французов.

Во втором туре сборная Норвегии сыграет с командой Сенегала. Иракцы встретятся со сборной Франции. Обе встречи пройдут в ночь на 23 июня по московскому времени.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь лучших сборных, которые займут третьи места.

Ирак
1:4
Первый тайм: 1:2
Норвегия
Футбол, Чемпионат мира, Группа I
17.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Грэм Арнольд
Столе Сольбаккен
Голы
Ирак
Айман Хуссейн
(Амир Аль-Аммари)
39′
Норвегия
Эрлинг Холанн
(Давид Меллер Вольфе)
29′
Эрлинг Холанн
43′
Лео Эстигор
(Мартин Эдегор)
76′
Айман Хуссейн
90+6′
Составы команд
Ирак
12
Хассан Джалал
23
Мерхас Доски
4
Заид Тахсин
86′
5
Акам Хашем
16
Амир Аль-Аммари
18
Айман Хуссейн
3
Хуссейн Али
73′
25
Мустафа Саадун
8
Ибраим Байеш
78′
10
Али Моханад
17
Али Ясим
73′
11
Ахмед Касем
24
Заид Исмаил
59′
14
Зидан Икбал
9
Али Аль-Хамади
59′
21
Марко Фарджи
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
26
Юлиан Рюэрсон
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
5
Давид Меллер Вольфе
73′
4
Лео Эстигор
10
Мартин Эдегор
81′
6
Патрик Берг
20
Антонио Нуса
73′
18
Кристиан Торстведт
14
Фредрик Эурснес
73′
22
Оскар Бобб
7
Александр Серлот
73′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Ирак
Норвегия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
11
12
Удары в створ
1
5
Угловые
2
5
Фолы
12
13
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Пьер Ачо
(Габон)
Боковой судья
Борис Дитсога
(Габон)
Боковой судья
Амос Абейн Ндонг
(Габон)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти