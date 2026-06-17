Сборная Норвегии обыграла команду Ирака в матче чемпионата мира по футболу

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Норвегии выиграла у команды Ирака со счетом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Фоксборо (США, штат Массачусетс).
В составе команды Норвегии отличились Эрлинг Холанд (29-я и 43-я минуты), Лео Остигард (76) и Кристиан Торстведт (90+7), у команды Ирака гол забил Айман Хуссейн (39).
Сборная Ирака впервые с 1986 года сыграла на чемпионате мира, команда Норвегии — впервые с 1998 года. Лучшим результатом норвежцев на ЧМ является выход в ⅛ финала в 1938 и 1998 годах.
Сборные Норвегии и Ирака выступают в группе I. В этом же квартете представлены команды Франции и Сенегала. Их встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу французов.
Во втором туре сборная Норвегии сыграет с командой Сенегала. Иракцы встретятся со сборной Франции. Обе встречи пройдут в ночь на 23 июня по московскому времени.
Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь лучших сборных, которые займут третьи места.
Грэм Арнольд
Столе Сольбаккен
Айман Хуссейн
(Амир Аль-Аммари)
39′
Эрлинг Холанн
(Давид Меллер Вольфе)
29′
Эрлинг Холанн
43′
Лео Эстигор
(Мартин Эдегор)
76′
Айман Хуссейн
90+6′
12
Хассан Джалал
23
Мерхас Доски
4
Заид Тахсин
86′
5
Акам Хашем
16
Амир Аль-Аммари
18
Айман Хуссейн
3
Хуссейн Али
73′
25
Мустафа Саадун
8
Ибраим Байеш
78′
10
Али Моханад
17
Али Ясим
73′
11
Ахмед Касем
24
Заид Исмаил
59′
14
Зидан Икбал
9
Али Аль-Хамади
59′
21
Марко Фарджи
1
Эрьян Нюланн
26
Юлиан Рюэрсон
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
5
Давид Меллер Вольфе
73′
4
Лео Эстигор
10
Мартин Эдегор
81′
6
Патрик Берг
20
Антонио Нуса
73′
18
Кристиан Торстведт
14
Фредрик Эурснес
73′
22
Оскар Бобб
7
Александр Серлот
73′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Пьер Ачо
(Габон)
Боковой судья
Борис Дитсога
(Габон)
Боковой судья
Амос Абейн Ндонг
(Габон)
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- Двойная замена
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- Капитан команды
- Гол
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- Гол с пенальти
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