За них будут болеть в России. Сборная Узбекистана по футболу стартует на ЧМ

Надо признать, что узбекистанцам будет непросто выйти из группы. Помимо сборной Колумбии предстоит сразиться с одним из главных фаворитов турнира — командой Португалии, да и выиграть борьбу за третью строчку у представителей ДР Конго — сложная задача. Тем не менее, сборная Узбекистана точно постарается удивить, у нее есть свои козыри. С приходом Каннаваро тактика команды сместилась в сторону большей прагматичности и акцента на надежную оборону, что может помочь противостоять топ-соперникам. Тем более, что на этом мундиале у нас уже есть примеры скромных по составу сборных, которые сотворили сенсации.