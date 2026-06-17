За них будут болеть в России. Сборная Узбекистана по футболу стартует на ЧМ

Первый тур группового этапа мундиаля закроет матч между сборными Колумбии и Узбекистана. Встреча пройдет 18 июня и начнется в 05:00 мск. Первые — частые гости мировых первенств и вызывают у российского болельщика интерес по большей части из-за нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Ну, а вторые радуются самому факту попадания на чемпионат мира, ведь ранее азиатский отбор не позволял узбекистанцам попасть на главный футбольный турнир планеты.
Теперь все иначе, и пусть отчасти успех сборной Узбекистана связан с расширением числа участников мундиаля, она полностью заслужила выступить в финальной стадии, и вот почему.
Подъем узбекистанского футбола
Развитие местного футбола в последние годы — не случайность, а закономерный итог масштабных системных реформ. В стране всерьез взялись за развитие игры: построили новые поля и современные стадионы, заложили фундамент для устойчивого прогресса, а ключевым проектом стал национальный тренировочный центр «Дустлик» — кузница кадров для сборной. Его возведение стало возможным во многом благодаря грантам Международной федерации футбола (ФИФА), что позволило создать инфраструктуру мирового уровня в рекордные сроки.
Параллельно укреплялась и экономическая база: доходы Профессиональной футбольной лиги заметно выросли, топ-дивизион расширили, а для игроков ввели минимальные зарплаты.
Также важнейшей частью стратегии стало создание футбольных академий при клубах и региональных федерациях. Именно они дали стране поток молодых талантов, способных конкурировать на международной арене. Ярчайшим символом этого подъема стал Абдукодир Хусанов — защитник английского «Манчестер Сити», ставший первым узбеком в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Его надежность в обороне и уверенные действия под прессингом показывают, насколько вырос уровень узбекских исполнителей за последние годы.
Все эти шаги — от строительства полей до воспитания молодежи — сложились в единую систему, которая и привела к историческому прорыву. Отборочный этап на чемпионат мира 2026 года стал настоящей проверкой на прочность, но сборная Узбекистана уверенно прошла два раунда, продемонстрировав зрелую и сбалансированную игру с впечатляющими результатами — 10 побед, 5 ничьих и всего 1 поражение. А ведь на пути к мечте команде не раз приходилось сталкиваться с грозными соперниками: сборная Ирана традиционно считается одним из фаворитов азиатского футбола, а команды Катара и ОАЭ по меркам региона — тоже весьма серьезные оппоненты.
Стоит отдельно отметить историю смены тренеров, с которыми сталкивалась узбекистанская национальная команда. На старте отбора сборную возглавлял словенский специалист Сречко Катанец, чей опыт и тактическая выучка задали нужный вектор, однако в январе 2025 года, прямо в разгар решающих игр, он был вынужден покинуть пост из-за серьезных проблем со здоровьем. Команду временно возглавил Тимур Кападзе — местная легенда, приводивший молодежную сборную Узбекистана к двум серебряным медалям чемпионата Азии (2022, 2024).
Именно под его руководством команда добилась заветной цели и оформила выход на мундиаль. Позже на пост главного тренера был назначен чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро — его приход был призван не только решать спортивные задачи, но и поднять имидж сборной, а также привлечь внимание к стране на мировой арене. Неизвестно, как получится, но в России за узбекистанских футболистов переживают и следят за ними, и причина отнюдь не в тесных отношениях между государствами на уровне политики.
Герои, за которых мы будем переживать
Особое место в составе сборной Узбекистана на чемпионате мира занимают футболисты, получившие ценный опыт в Российской премьер-лиге (РПЛ), собственно, по этой причине у нас многие желают успехов команде на мундиале.
Причем бывшие игроки РПЛ едут на чемпионат мира не пассажирами, а одними из лидеров своей команды. Возьмем Аббосбека Файзуллаева из турецкого «Истанбул Башакшехир». В отборочном цикле полузащитник стал вторым по результативности в сборной — на его счету 4 гола и 2 передачи. Переезд в московский ЦСКА в 2023 году стал для него важным этапом в карьере. В сезоне-2023/24 игрока признавали открытием сезона в российском чемпионате.
Рядом с ним в атаке действует Элдор Шомуродов — нападающий, также выступающий за «Истанбул Башакшехир». В квалификации к ЧМ Шомуродов стал самым результативным футболистом сборной, забив 5 голов и отдав 5 голевых передач. Прежде чем переехать в европейские клубы, Элдор долго выступал за «Ростов» в РПЛ, где раскрылся при Валерии Карпине, научившись действовать не только в подыгрыше, но и завершать атаки в самых сложных ситуациях.
В обороне сборной Узбекистана царит Рустам Ашурматов — защитник, выступавший за казанский «Рубин» с 2023-го по 2025 год. Опыт игры в российском чемпионате помог ему адаптироваться к высоким скоростям и жесткой борьбе. В отборочном цикле Ашурматов не только надежно действовал в защите, но и сумел отличиться голом в ворота команды Гонконга.
Ну и самой большой неожиданностью для российских болельщиков является статус лидера сборной Узбекистана Остона Урунова — полузащитника иранского «Персеполиса», который ранее защищал цвета «Уфы», екатеринбургского «Урала» и московского «Спартака». В стане красно-белых он запомнился разве что своим походом в ЦУМ, но в прошедшем отборочном цикле стал третьим по результативности в команде после Шомуродова и Файзуллаева (4 гола, 1 пас). Кто знает, может быть Урунов станет звездой мундиаля.
Перспективы на чемпионате мира
Надо признать, что узбекистанцам будет непросто выйти из группы. Помимо сборной Колумбии предстоит сразиться с одним из главных фаворитов турнира — командой Португалии, да и выиграть борьбу за третью строчку у представителей ДР Конго — сложная задача. Тем не менее, сборная Узбекистана точно постарается удивить, у нее есть свои козыри. С приходом Каннаваро тактика команды сместилась в сторону большей прагматичности и акцента на надежную оборону, что может помочь противостоять топ-соперникам. Тем более, что на этом мундиале у нас уже есть примеры скромных по составу сборных, которые сотворили сенсации.
Автор: Денис Бояров