Чего ждать от Узбекистана на чемпионате мира? Вот что придумал Каннаваро

Именно при Фабио «Белые волки» начали выше встречать соперника, активнее вступать в отбор и в целом инициировать больше единоборств. Тактика, во всяком случае, если судить по товарнякам, приносит свои плоды: Узбекистан стал в два раза чаще возвращать мяч в финальной трети и быстрее расчерчивать атаки через центр. В роли главных бенефициаров нововведений Каннаваро — экс-армеец Аббос Файзуллаев, ныне играющий за «Истанбул Башакшехир», и Отабек Шукуров из эмиратского «Бани Яса». Первый — реактивный энерджайзер, изумительно действующий как на пространстве, так и в условиях его ограничений. Файзуллаев нередко выигрывает дуэли 1-в-1 за счет дриблинга, резких переступов и низкого центра тяжести (последнее, к слову, делает из него самого маневренного игрока сборной). Что до Шукурова, его ключевой навык — качественный длинный пас. На дистанции в три последних сезона показатели точности закидушек и длинных диагональных передач Отабека редко опускались ниже 60 процентов. Для игрока, разгоняющего атаки из глубины, это, безусловно, определяющий фактор.