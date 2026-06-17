Чего ждать от Узбекистана на чемпионате мира? Вот что придумал Каннаваро

Первая сборная из Центральной Азии, вышедшая на чемпионат мира по футболу, один из самых высокооплачиваемых тренеров на ЧМ-2026, лучший бомбардир чемпионата Турции Шомуродов в составе.
С таким набором качеств сборная Узбекистана приехала на главный турнир в своей истории. Поколение, вверенное Фабио Каннаваро, называют самым талантливым и европеизированным в истории — как с точки зрения широты представительства в европейских клубах, так и из-за стиля игры. Любопытно, что по ходу квалификационной кампании «Белые волки» несколько раз меняли тренеров — где-то вынужденно, где-то абсолютно осознанно. Как итог, стиль нынешней сборной Узбекистана является своего рода производной трех тренерских философий: компактность и умные переключения между тройкой и двойкой центральных защитников унаследованы от Сречко Катанеца, умение включаться в эпизоды точечно и быстро возвращать мяч — от Тимура Кападзе, прагматизм и навык «выгрызания» результата, проверенные, впрочем, только в товарищеских матчах, — от Каннаваро.
Чего же ждать от Узбекистана на главном турнире планеты?
Пример сборной Германии
Каннаваро, осознавая, очевидно, что у команды есть проблемы с продвижением через центр, придумал несколько нестандартных ходов. Один из них — сознательные позиционные ротации, призванные либо запутать опекунов, либо создать изоляции под конкретных игроков.
Для реализации задуманного Фабио вернул в сборную уже порядком подзабытого универсала — Азиза Ганиева из эмиратского «Аль-Батаиха». Полузащитник не фигурировал в заявке национальной команды с далекого 2023-го, но понадобился новому рулевому, как только встал вопрос о грамотном фланговом распасовщике.
Задумка Каннаваро во многом вторит той, что можно увидеть у Нагельсманна в Германии. Там суть заключается в следующем: Киммих, играющий в «Баварии» одного из двух центральных полузащитников, в сборной переквалифицируется в правого защитника — его, к слову сказать, первоначальное амплуа. Причина позиционной пертурбации проста: Юлиану требуются надежные и быстроногие «цементирующие» опорники в центр, способные по возможности полностью купировать угрозу в случае потери мяча на чужой половине. Киммих, в силу своей невыразительной антропометрии и невысокой скорости, разумеется, на подобную роль не тянет, однако высочайшая культура паса Йозуа буквально обязывает любого тренера использовать его потенциал распасовщика на максимум. Поэтому прямо сейчас Киммих фактически играет флангового плеймейкера.
Ганиев необходим Фабио ровно затем же. Каннаваро пробовал и, вероятно, еще не раз попробует использовать Азиза на бровке, хотя его сильные стороны — контроль игры в центре и видение поля.
Еще один пример — взаимные ротации в центре обороны и опорной зоне. Если Хусанов выходил в центре защиты, сборная автоматически играла выше, смело задирая линию обороны. Так добавлялось большей опций на мяче: Абдукодир мог выступить одновременно и в качестве распасовщика, и в роли страховщика (читай — либеро), в то время как центрбеки справа и слева от него получали большую свободу перемещений.
Роль Файзуллаева
Каннаваро пестует вертикальный стиль, потому что прекрасно понимает: в сборной не так много качественных плеймейкеров, способных, во-первых, связывать линии, во-вторых, выполнять роль транзисторов, через которых мяч быстро доставляется с фланга на фланг.
Именно при Фабио «Белые волки» начали выше встречать соперника, активнее вступать в отбор и в целом инициировать больше единоборств. Тактика, во всяком случае, если судить по товарнякам, приносит свои плоды: Узбекистан стал в два раза чаще возвращать мяч в финальной трети и быстрее расчерчивать атаки через центр. В роли главных бенефициаров нововведений Каннаваро — экс-армеец Аббос Файзуллаев, ныне играющий за «Истанбул Башакшехир», и Отабек Шукуров из эмиратского «Бани Яса». Первый — реактивный энерджайзер, изумительно действующий как на пространстве, так и в условиях его ограничений. Файзуллаев нередко выигрывает дуэли 1-в-1 за счет дриблинга, резких переступов и низкого центра тяжести (последнее, к слову, делает из него самого маневренного игрока сборной). Что до Шукурова, его ключевой навык — качественный длинный пас. На дистанции в три последних сезона показатели точности закидушек и длинных диагональных передач Отабека редко опускались ниже 60 процентов. Для игрока, разгоняющего атаки из глубины, это, безусловно, определяющий фактор.
Оборонительный футбол
Каннаваро сложно заподозрить в симпатиях к «бетонному» катеначчо, но умение запираться в компактный низкий блок — первый навык, которому он обучил своих подопечных.
Конечно, бывали ситуации, когда игра строилась от обратного: в товарняках Фабио нередко начинал с классическими для Узбекистана 3−4−2−1, уже по ходу матча перестраиваясь на двойку центральных. Но то скорее исключение из правил, продиктованное либо необходимостью отыгрываться, либо закрепощенностью оппонента. Разумеется, Узбекистану гораздо чаще приходилось играть от соперника — вторым номером. И в подобных случаях без мяча схема трансформировалась либо в более-менее гибкую 5−3−2, еще предусматривающую быстрый выход в атаку через контрвыпад в случае отбора, либо же в предельно консервативную 5−4−1 — с глубоким оборонительным блоком. Последняя итерация позволяла действовать максимально компактно у своей штрафной и минимизировать пространство для соперника, наглухо запирая лазейки для проникающих передач. Однако ее обратной стороной стала определенная беспомощность после перехватов: из-за близкого расположения футболистов узбекистанцы фактически лишались возможности выйти из обороны через короткий и средний пас. Спасали только выносы.
С одной стороны, сборная Узбекистана — это не экзотика типа Кюрасао и Кабо-Верде, других дебютантов чемпионата мира. Тут собрался крепкий коллектив, где хватает футболистов с опытом игры в сильных европейских первенствах. За его плечами отбор без провалов, устойчивый прогресс молодежи и статусный тренер. Сама структура игры при Каннаваро стала заметно более организованной и вертикальной. С другой стороны — это команда, которая пока живет от эпизода к эпизоду: зависит от индивидуальных вспышек Файзуллаева, порой теряется в позиционном нападении — и еще вопрос, справится ли с беспрецедентным уровнем давления на ЧМ.
Потенциал выхода из группы у этой сборной есть, но он держится не на стабильности, а на способности выдержать интенсивность и реализовать свои редкие моменты. Нужно постараться побыстрее адаптироваться к этому уровню, ну, а дальше — почему бы и не выйти в плей-офф?
Георгий Астахов