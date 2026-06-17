Состояние неопределенности

Главным нововведением нынешнего первенства планеты в США, Канаде и Мексике является рекордное количество участников. Все, кто следит за футболом, давно знали, что теперь в финальной части чемпионата мира будут играть 48 команд, а не 32, как раньше. Об этом президент ФИФА Джанни Инфантино объявил почти 10 лет назад.
И пока, к концу первого тура группового этапа, можно сказать, что это не способствует повышению уровня игры на турнире. Всё же недостаток мастерства у ряда сборных, попавших в финальную часть ЧМ, слишком заметен. В прежние времена многим из них было бы непросто преодолеть отборочный цикл. На этом фоне контраст с традиционными участниками соревнования особенно бросается в глаза.
Хотя есть и позитивные истории, как, например, сенсационная ничья дебютанта ЧМ Кабо-Верде с действующим чемпионом Европы Испанией (0:0). Но успехи сборных, впервые попавших на первенство планеты, случались и раньше, при прошлых форматах. Мы помним, как та же сборная Камеруна под руководством Валерия Непомнящего еще в 1990 году пробилась на турнир, когда там участвовало 24 команды, и дошла до четвертьфинала, стартовав с победы над будущим финалистом Аргентиной (1:0) во главе с Диего Марадоной.
Но речь идет не о единичных сенсациях, а об общей тенденции. И здесь очевидно, что стало много команд, не соответствующих общему уровню. Поэтому и общее качество игры пока оставляет желать лучшего. Проблема не только в слабых сборных, но и в фаворитах, многие из которых пока не в лучшей форме. В качестве примера можно привести ту же Испанию. Ее осечка является следствием не только самоотверженности команды Кабо-Верде, но и игровых проблем самого коллектива с Пиренейского полуострова.
Это может быть следствием объективных трудностей, поскольку для большинства европейских команд игра на ЧМ на другом континенте всегда является большой проблемой, когда непросто рассчитать подготовку к соревнованию так, чтобы подойти в лучшей форме. С этим столкнулась уже на прошлом мировом первенстве в Катаре Аргентина, которая долго адаптировалась, проиграла на старте Саудовской Аравии (0:1), но в итоге победила в чемпионате мира.
Тот пример Аргентины показывает, что фавориты по ходу турнира должны набрать форму и уже в плей-офф начать показывать футбол высокого уровня. Как раз к этому времени отсеется большинство слабых сборных. Хотя и среди них могут быть неожиданности. Например, Иран, который пока не лучшим образом провел матч с Новой Зеландией (2:2), но здесь можно сослаться на то давление, которое оказывается на команду американскими властями, когда часть делегации не получила визы по политическим причинам, а футболистам приходится уезжать из США назад на базу в Мексику чуть ли не после финального свистка, без возможности должного восстановления.
Но не исключено, что иранцы на этом фоне только больше получат мотивации и, вопреки проблемам, впервые выйдут из группы. С другой стороны, я не исключаю сенсацию и от команды США. Она показала хороший футбол в стартовой игре с Парагваем (3:1), а с учетом фактора своего поля и поддержки полных трибун может далеко пройти, вплоть до четвертьфинала или полуфинала.
Но пока турнир только раскачивается. Большинство команд еще не сыграны, даже физически не адаптированы к местному климату и часовым поясам. В этом смысле очень важно нововведение в виде пауз посреди таймов на водопой, что должно помочь быть более свежими уже в середине и ближе к концу встреч. И это даст рост интенсивности и скоростей в матчах. Но данный эффект мы увидим чуть позже, когда сборные привыкнут к специфике полей и климата в США, Канаде и Мексике и начнут играть на максимуме. Пока же можно говорить о неопределенности их состояния, что делает борьбу за трофей непредсказуемой. Сейчас фаворита назвать невозможно.
Автор — бывший главный тренер олимпийской сборной СССР, национальных сборных СССР, СНГ и России. В качестве футболиста играл за сборную СССР на чемпионате мира — 1970 в Мексике. Возглавлял сборную Южной Кореи на чемпионате мира — 1994 в США.
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