Состояние неопределенности

Но пока турнир только раскачивается. Большинство команд еще не сыграны, даже физически не адаптированы к местному климату и часовым поясам. В этом смысле очень важно нововведение в виде пауз посреди таймов на водопой, что должно помочь быть более свежими уже в середине и ближе к концу встреч. И это даст рост интенсивности и скоростей в матчах. Но данный эффект мы увидим чуть позже, когда сборные привыкнут к специфике полей и климата в США, Канаде и Мексике и начнут играть на максимуме. Пока же можно говорить о неопределенности их состояния, что делает борьбу за трофей непредсказуемой. Сейчас фаворита назвать невозможно.