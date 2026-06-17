ФИФА дисквалифицировала полузащитника сборной ЮАР Зване на три матча за удаление в игре ЧМ-2026 с Мексикой

Сборная ЮАР занимает последнее, четвертое место в группе A, команда еще не набрала ни одного очка на ЧМ-2026. Зване пропустит матчи групповой стадии против Чехии и Кореи, а также не сможет принять участие в первой игре южноафриканцев в плей-офф, если они смогут пройти в 1/16 или ⅛ финала.