Стартовый состав сборной Франции в матче с Сенегалом стал самым дорогим в истории ЧМ

Второе место в рейтинге самых дорогих стартовых составов на ЧМ тоже принадлежит французам. Речь идет о команде, которая играла с первых минут в матче группового этапа с Австралией на турнире в России в 2018 году. Тот состав сборной Франции оценивается в 710 миллионов евро.