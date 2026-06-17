Футболиста сборной Кот-д’Ивуара Ваи задержали перед началом чемпионата мира

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Кот-д’Ивуара Элье Ваи за две недели до старта чемпионата мира по футболу был задержан и допрошен по подозрению в манипуляции событиями во время матчей. Об этом сообщил портал The Athletic.
По информации источника, Ваи, который провел вторую половину клубного сезона во французской «Ницце» на правах аренды, был арестован 29 мая. В тот день футболист оформил дубль в переходном матче против «Сент-Этьена» (4:1) и помог своей команде избежать понижения в классе. Французская полиция арестовала игрока после окончания встречи в рамках расследования прокуратуры Марселя по подозрению в организованном мошенничестве, коррупции в спорте, обращении с доходами, полученными незаконным путем, и отмывании денег. Ваи был освобожден после допроса, ему не было предъявлено обвинений.
Поводом для начала расследования стали сообщения, которые получила Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) о подозрительных ставках на получение Ваи желтой карточки в матче «Ниццы» против «Меца» (0:0) в национальном первенстве 17 мая. В той игре он получил предупреждение на 35-й минуте. Отмечается, что расследование продолжается.
Ваи 23 года, права на игрока принадлежат германскому «Айнтрахту» из Франкфурта-на-Майне. На молодежном уровне он представлял сборную Франции различных возрастов, но в 2026 году дебютировал за основную сборную Кот-д’Ивуара. Ваи вышел в стартовом составе ивуарийцев в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной Эквадора (1:0).