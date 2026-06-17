Футболиста сборной Кот-д’Ивуара Ваи задержали перед началом чемпионата мира

По информации источника, Ваи, который провел вторую половину клубного сезона во французской «Ницце» на правах аренды, был арестован 29 мая. В тот день футболист оформил дубль в переходном матче против «Сент-Этьена» (4:1) и помог своей команде избежать понижения в классе. Французская полиция арестовала игрока после окончания встречи в рамках расследования прокуратуры Марселя по подозрению в организованном мошенничестве, коррупции в спорте, обращении с доходами, полученными незаконным путем, и отмывании денег. Ваи был освобожден после допроса, ему не было предъявлено обвинений.