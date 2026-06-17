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Черданцев: «За футбол Португалии нужно снимать команду с соревнований. Невозможно смотреть. Безобразие»

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев раскритиковал сборную Португалии, которая в первом туре группового этапа ЧМ-2026 сыграла вничью с национальной командой ДР Конго (1:1).

Источник: РИА "Новости"

Черданцев выступил с критикой в адрес португальцев уже в перерыве матча.

"За футбол Португалии в первом тайме нужно команду снимать с соревнований. И вообще раз чемпионат проходит в США и перерывы уже по правилам американского спорта, то и в футбол нужно ввести американские правила игровых видов: ограничение на владение мячом, например. Полторы минуты, например, не ударил по воротам, не заработал аут или угловой, до свидания, отдай мяч сопернику. Ну на это перекатывание на своей половине поля просто невозможно смотреть. С такими игроками! Роналду по-моему с поля хотел уйти, не интересно ему.

Ладно, у телевизора сидишь, можно выключить, но люди заплатили бешеные деньги, полетели на край света, там еле до стадионов добраться можно, и получить вот это вот. Безобразие просто", — написал Черданцев в своем телеграм-канале.

Португалия
1:1
Первый тайм: 1:1
ДР Конго
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
17.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Себастьен Дезабр
Голы
Португалия
Жоау Невеш
(Педру Нету)
6′
ДР Конго
Йоан Висса
(Артур Масуаку)
45+5′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
20
Жоау Канселу
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Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
4
Томаш Араужу
90+2′
13
Ренату Вейга
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Жоау Невеш
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Нуну Мендеш
72′
2
Нелсон Семеду
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Бернарду Силва
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46′
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Франсишку Консейсау
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Педру Нету
72′
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Рафаэл Леау
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Витор Феррейра Витинья
83′
9
Гонсалу Рамуш
ДР Конго
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Лионель Мпаси-Нзау
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Аксель Туанзебе
8
Самюэль Мутуссами
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Шансель Мбемба
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Стив Капуади
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Йоан Висса
2
Аарон Ван-Биссака
85′
24
Гедеон Калюлю
26
Артур Масуаку
74′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
57′
14
Ноа Садики
25
Эдо Кайембе
74′
18
Шарль Пикель
17
Седрик Бакамбю
85′
23
Симон Банза
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1
Удары (всего)
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1
2
Угловые
5
4
Фолы
9
10
Офсайды
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2
Судейская бригада
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Талеб Аль-Марри
(Катар)
Боковой судья
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  • Двойная замена
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  • Капитан команды
  • Гол
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти