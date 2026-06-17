Черданцев: «За футбол Португалии нужно снимать команду с соревнований. Невозможно смотреть. Безобразие»

Черданцев выступил с критикой в адрес португальцев уже в перерыве матча.
"За футбол Португалии в первом тайме нужно команду снимать с соревнований. И вообще раз чемпионат проходит в США и перерывы уже по правилам американского спорта, то и в футбол нужно ввести американские правила игровых видов: ограничение на владение мячом, например. Полторы минуты, например, не ударил по воротам, не заработал аут или угловой, до свидания, отдай мяч сопернику. Ну на это перекатывание на своей половине поля просто невозможно смотреть. С такими игроками! Роналду по-моему с поля хотел уйти, не интересно ему.
Ладно, у телевизора сидишь, можно выключить, но люди заплатили бешеные деньги, полетели на край света, там еле до стадионов добраться можно, и получить вот это вот. Безобразие просто", — написал Черданцев в своем телеграм-канале.
Роберто Мартинес
Себастьен Дезабр
Жоау Невеш
(Педру Нету)
6′
Йоан Висса
(Артур Масуаку)
45+5′
1
Диогу Кошта
20
Жоау Канселу
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
4
Томаш Араужу
90+2′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
25
Нуну Мендеш
72′
2
Нелсон Семеду
88′
10
Бернарду Силва
13′
46′
26
Франсишку Консейсау
18
Педру Нету
72′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
9
Гонсалу Рамуш
1
Лионель Мпаси-Нзау
4
Аксель Туанзебе
8
Самюэль Мутуссами
22
Шансель Мбемба
32′
3
Стив Капуади
20
Йоан Висса
2
Аарон Ван-Биссака
85′
24
Гедеон Калюлю
26
Артур Масуаку
74′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
57′
14
Ноа Садики
25
Эдо Кайембе
74′
18
Шарль Пикель
17
Седрик Бакамбю
85′
23
Симон Банза
Главный судья
Абдулрахман Аль-Джассим
(Катар)
Боковой судья
Талеб Аль-Марри
(Катар)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти