Губерниев раскритиковал Роналду после первого матча на ЧМ-2026: «Гнать Криша из основы! Его время ушло!»

«Нельзя так относиться к футболу как сегодня Португалия!! Небрежно!! Футбол таких наказывает!!! И гнать Криша из основы!!! Два момента запорол, его время ушло!!! Там есть кому в футбол играть!!» — эмоционально написал Губерниев в своем телеграм-канале.