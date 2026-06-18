Губерниев раскритиковал Роналду после первого матча на ЧМ-2026: «Гнать Криша из основы! Его время ушло!»

В стартовом матче ЧМ-2026 португальцы сыграли вничью со сборной ДР Конго — 1:1.
«Нельзя так относиться к футболу как сегодня Португалия!! Небрежно!! Футбол таких наказывает!!! И гнать Криша из основы!!! Два момента запорол, его время ушло!!! Там есть кому в футбол играть!!» — эмоционально написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
17.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Себастьен Дезабр
Голы
Португалия
Жоау Невеш
(Педру Нету)
6′
ДР Конго
Йоан Висса
(Артур Масуаку)
45+5′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
20
Жоау Канселу
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
4
Томаш Араужу
90+2′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
25
Нуну Мендеш
72′
2
Нелсон Семеду
88′
10
Бернарду Силва
13′
46′
26
Франсишку Консейсау
18
Педру Нету
72′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
9
Гонсалу Рамуш
ДР Конго
1
Лионель Мпаси-Нзау
4
Аксель Туанзебе
8
Самюэль Мутуссами
22
Шансель Мбемба
32′
3
Стив Капуади
20
Йоан Висса
2
Аарон Ван-Биссака
85′
24
Гедеон Калюлю
26
Артур Масуаку
74′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
57′
14
Ноа Садики
25
Эдо Кайембе
74′
18
Шарль Пикель
17
Седрик Бакамбю
85′
23
Симон Банза
Статистика
Португалия
ДР Конго
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
1
2
Угловые
5
4
Фолы
9
10
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Абдулрахман Аль-Джассим
(Катар)
Боковой судья
Талеб Аль-Марри
(Катар)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти