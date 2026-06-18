Непомнящий считает неправильным назначение Каннаваро в сборную Узбекистана: «Фабио — не авторитет в тренерском деле»

«У меня большая симпатия к сборной Узбекистана. Я там работал. Мне эта страна очень близка. Меня удивило лишь то, что решили убрать Тимура Кападзе с поста главного тренера, хотя он вывел сборную на чемпионат мира, тем самым добившись исторического достижения. Тимур был игроком у меня. Он мне симпатичен и как тренер, и как футболист. Сборная Узбекистана не будет ни для кого подарком. Но в командных действиях не уверен. Каннаваро — не авторитет для меня в тренерском деле. Правильнее было бы оставить на посту Кападзе», — сказал Непомнящий «СЭ».