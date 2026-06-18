Причиной слез Месси во время матча ЧМ стала тяжелая болезнь отца, пишут СМИ

Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), «Финалиссиму» (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Он принимает участие в шестом мировом первенстве в своей карьере и после первого тура стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, сравнявшись по голам с немцем Мирославом Клозе (16).