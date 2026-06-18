Причиной слез Месси во время матча ЧМ стала тяжелая болезнь отца, пишут СМИ

В ночь на среду сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 во встрече первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Месси оформил хет-трик. После встречи аргентинец заявил, что не смог сдержать слез после первого гола, потому что пережил перед этим несколько трудных дней.
В январе стало известно, что отец Месси столкнулся с серьезной проблемой со здоровьем, которая потребовала консультаций со специалистами в США и Аргентине для подтверждения диагноза, оценки его состояния и получения дополнительных медицинских заключений.
Диагноз Месси-старшего остается неизвестным, источники, близкие к игроку, сообщили, что ситуация со здоровьем отца футболиста остается сложной и Месси лично участвовал в организации более глубоких обследований. Отмечается, что его партнер по сборной Родриго де Пауль оказывал ему помощь с поиском специалистов для повторных консультаций в Аргентине.
Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), «Финалиссиму» (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Он принимает участие в шестом мировом первенстве в своей карьере и после первого тура стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, сравнявшись по голам с немцем Мирославом Клозе (16).
Лионель Скалони
Владимир Петкович
Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
17′
Лионель Месси
60′
Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
76′
23
Эмилиано Мартинес
25
Факундо Медина
7
Родриго де Пауль
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
4
Гонсало Монтиэль
46′
26
Науэль Молина
16
Тьяго Альмада
55′
9
Хулиан Альварес
13
Кристиан Ромеро
80′
19
Николас Отаменди
10
Лионель Месси
80′
18
Николас Пас
22
Лаутаро Мартинес
55′
15
Николас Гонсалес
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
14
Хишам Будауи
64′
8
Уссем Ауар
22
Ибрахим Маза
82′
6
Рамиз Зерруки
19
Набиль Бенталеб
81′
20
Адиль Булбина
9
Амин Гуири
64′
7
Рияд Махрез
11
Анис Хадж-Мусса
64′
18
Мохамед Амура
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти