Американские города — организаторы ЧМ-2026 жалеют, что связались с ФИФА. Турнир обернется для них большими убытками

Теоретически города-организаторы могли бы привлекать спонсоров, дабы компенсировать расходы, а компании получали бы свои выгоды. Но и здесь все не так просто. Бостон и Сиэтл хотели заключить соглашения с двумя кофейными гигантами — Dunkin и Starbucks соответственно, чьи штаб-квартиры находятся в этих городах. Но оказалось, что сделать этого нельзя — у ФИФА спонсорский контракт с Coca-Cola, а у этой компании есть в портфолио несколько кофейных брендов. Это же касается и всех других отраслей — пива и другого алкоголя, автомобилей, электроники и так далее. Даже при организации фан-зон, например, нужно использовать экраны только того бренда, у которого есть контракт с ФИФА. В итоге в том же Нью-Йорке — наверное, главном городе ЧМ и центре притяжения туристов со всего мира — власти, посчитав, во сколько это обойдется, решили и вовсе не делать фан-зону.