Американские города — организаторы ЧМ-2026 жалеют, что связались с ФИФА. Турнир обернется для них большими убытками

11 миллиардов долларов выручки от ЧМ
Вы наверняка читали или слышали об организационном хаосе, который творился в Мехико в день открытия чемпионата мира. Из США таких новостей пока особо не поступает, а коллега Игорь Рабинер и вовсе пишет, что в той же Атланте все устроено просто образцово. Понятно, что какие-то косяки обязательно вылезут, но это практически неизбежная часть процесса, особенно когда речь идет об огромном турнире на 48 команд.
И, кроме того, нужно понимать одну важную вещь: организация чемпионата мира — это не только привилегия, но в первую очередь головная боль для устроителей. Ярмарка тщеславия, которую спонсируют рядовые налогоплательщики, и ничего более. И нынешний турнир, который по большей части проходит в США — отличная тому иллюстрация.
Всеми правами на чемпионат мира владеет ФИФА. Соответственно, именно международная федерация и снимает все сливки. Она получает львиную долю всех доходов от продажи телеправ, реализации билетов, спонсорских контрактов, торговли на стадионах, оплаты парковок и так далее. Согласно прогнозам, выручка ФИФА от ЧМ-2026 составит 11 миллиардов долларов.
Что касается организаторов, то особенных прав у них нет, а есть только обязательства и расходы. Города, где проходят матчи, должны организовать работу общественного транспорта, обеспечить безопасность и охрану порядка, и даже обеспечить сопровождение ВИП-персон, которых ФИФА включит в свои списки. А также много чего еще: например, «очистить» стадионы, где проходят матчи, от всех спонсорских упоминаний, не связанных с ФИФА, и даже поменять указатели на улицах городов. Если что, только подобная вынужденная декорация фасадов обходится порой в 500 тысяч долларов.
Бунт Чикаго
Возможно, вы обратили внимание, что среди мест, где проходят матчи ЧМ-2026, нет Чикаго — третьего по величине города США (официальное население — 2,8 миллиона человек, а со всеми пригородами получается более восьми миллионов). Здесь два аэропорта, один из которых — международный аэропорт «О’Хэр» — входит в топ-5 самых загруженных в мира, большой гостиничный фонд, большое количество достопримечательностей. Да и сам город футбольный. Товарищеский матч между сборными США и Германии, состоявшийся 6 июня, собрал на стадионе «Солджер Филд» аншлаг — 63 636 зрителей, притом что цены на билеты начинались от 165 долларов. 30 процентов населения Чикаго — это латинос, плюс тут проживает крупнейшая в мире за пределами страны польская диаспора, так что с атмосферой было бы все в порядке. Даже сейчас, в день матча сборной Мексики, людей в футболке «ацтеков» можно было встретить по всему городу, а воскресенье несколько парочек в футболках сборной Германии шли к ближайшему бару смотреть игру с Кюрасао.
Но это довольно показательная история, хорошо иллюстрирующая вызовы, с которыми могут сталкиваться организаторы. Дело в том, что в 2018 году, когда США, Мексика и Канада получили право на проведение ЧМ-2026, тогдашний мэр Рам Эммануэл после встреч с представителями ФИФА и изучения контракта, который должны были подписать власти города, сам отказался от того, чтобы Чикаго принимал матчи чемпионата мира. Аргументировав это тем, что не готов тратить деньги налогоплательщиков и ставить под угрозу экономическое благополучие города, поскольку мероприятие это абсолютно убыточное.
В интервью The New York Times Эммануэл, занимавший должности советника президента Билла Клинтона и шефа по персоналу в администрации Барака Обамы, вспомнил о своих переговорах с ФИФА:
«Мы огребали одни минусы безо всяких плюсов. Я сказал им: “Не знаю, как поступают другие мэры или губернаторы, но вы что, всерьез рассчитываете, что я буду относиться к налогоплательщикам Чикаго как к простакам, которых легко обобрать за игровым столом? Вы, должно быть, шутите!”.
В контракте было прописано их право потребовать возведения крыши над стадионом «Солджер Филд». Я заявил: «Это условие нужно убрать». Они отвечают: «Мы никогда не пользуемся этим правом, но включаем такое требование во все договоры». Я возразил: «Мне все равно, все когда-нибудь случается впервые. Уберите этот пункт, и мы сможем обсудить остальные вопросы». Они сказали: «Мы не можем его убрать».
Тогда я заявил, что ни за что не позволю им диктовать мне условия, которые обернутся для налогоплательщиков расходами в 50−100 миллионов долларов. Это стало последней каплей. Нельзя оставлять в договоре пункт, который ставит город и налогоплательщиков в уязвимое положение, позволяя ФИФА принимать решения единолично, без какого-либо участия с нашей стороны".
Они сказали: «Но это будет отличный маркетинг для города». Я ответил: «Простите, но вы не нужны мне для маркетинга. Кроме того, я не могу монетизировать маркетинг. Вы же забираете все деньги. Это не сделка. Я не самый умный бизнесмен, но я сдал математику в восьмом классе, и ваши цифры не работают».
The Athletic рассказал похожую историю о визите комиссии ФИФА в Лос-Анджелес в 2021 году. Во время встречи с властями города глава местной комиссии по спорту Кэтрин Шлоссман задала вопрос: «А что, собственно, мы с этого получим?» На что чиновник международной федерации на полном серьезе ответил: «О вашем городе узнают во всем мире». После чего в зале установилась мертвая тишина — настолько все были шокированы.
Кабала от ФИФА
Впрочем, нанятые ФИФА экономисты подготовили отчет, согласно которому экономика США благодаря проведению ЧМ-2026 получит дополнительные 30 миллиардов долларов, и глава организации Джанни Инфантино очень любит сыпать цифрами из этой презентации. Вопрос в том, насколько все это соответствует действительности, ведь, как известно, очень часто расчеты экономистов не особенно коррелируются с реальностью. И вот уже американские отельеры жалуются, что полученные ими радужные прогнозы не сбываются.
Что же касается 11 миллиардов долларов, которые ФИФА заработает на ЧМ-2026, то Инфантино говорит, что каждый доллар из этих денег пойдет обратно в футбол, а за счет этих средств будут профинансированы многочисленные программы по всему миру.
При этом условия, которые ФИФА прописывает в контрактах с организаторами, можно охарактеризовать как кабальные. Например, организация потребовала, чтобы доходы от продажи билетов не облагались налогом. В том же Чикаго мэр Эммануэл на это не пошел, а вот в Миссури (Канзас-Сити), Джорджии (Атланта) и Техасе (Даллас и Хьюстон) согласились, дабы повысить свои шансы принять матчи ЧМ. В итоге, по данным The New York Times, эти штаты недополучат 57,8 миллиона долларов налогов.
Теоретически города-организаторы могли бы привлекать спонсоров, дабы компенсировать расходы, а компании получали бы свои выгоды. Но и здесь все не так просто. Бостон и Сиэтл хотели заключить соглашения с двумя кофейными гигантами — Dunkin и Starbucks соответственно, чьи штаб-квартиры находятся в этих городах. Но оказалось, что сделать этого нельзя — у ФИФА спонсорский контракт с Coca-Cola, а у этой компании есть в портфолио несколько кофейных брендов. Это же касается и всех других отраслей — пива и другого алкоголя, автомобилей, электроники и так далее. Даже при организации фан-зон, например, нужно использовать экраны только того бренда, у которого есть контракт с ФИФА. В итоге в том же Нью-Йорке — наверное, главном городе ЧМ и центре притяжения туристов со всего мира — власти, посчитав, во сколько это обойдется, решили и вовсе не делать фан-зону.
Чемпионаты мира пропишутся в Саудовской Аравии
По крайней мере, организаторам удалось убедить ФИФА отказаться от бесплатного проезда в транспорте для обладателей билетов на матчи, как было в России-2018 и Катаре-2022. Но это вылилось в скандальную ситуацию, когда билет на электричку из центра Нью-Йорка до «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Рутерфорде стоил 150 долларов (потом, правда, ситуацию удалось немного поправить, и стоимость проезда понизилась до 98 долларов, что тоже, конечно, огромные деньги). Но так власти штата Нью-Джерси пытались даже не заработать, а просто компенсировать расходы — чемпионат мира закончится, а дыра в бюджете в 62 миллиона долларов останется, и покрывать ее пришлось бы местным налогоплательщикам, которые, возможно, вообще даже не интересуются футболом.
«Это часть сложившейся практики, когда ФИФА перекладывает расходы на муниципалитеты и штаты… Я понимаю, власти Нью-Джерси пытаются покрыть издержки, связанные с проведением чемпионата мира. Дело здесь не в нехватке средств, ведь ФИФА планирует получить миллиарды долларов выручки — больше, чем когда-либо на любом другом чемпионате мира», — говорил в интервью The Athletic мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.
Согласно инсайдам издания, власти многих городов в США уже не очень рады, что ввязались во все это. И понятно, что ФИФА, в свою очередь, гораздо удобнее иметь дело с монархическими режимами типа Катара или Саудовской Аравии, где пройдет ЧМ-2034. Надо вбухать с десяток миллиардов долларов — вбухаем, не вопрос, и траву в зеленый цвет покрасим, и население за какой-нибудь 101-й километр вывезем, если нужно будет. И если боссы ФИФА не умерят свою жадность, вполне вероятно, что в недалеком будущем чемпионаты мира просто по умолчанию пропишутся где-нибудь на Аравийском полуострове до тех пор, пока оттуда не выкачают всю нефть.
Дмитрий Гирин