18-летний Эйнштейн из Марокко поразил всех в матче с Бразилией. За Буадди охотятся «Арсенал» и «Ливерпуль»

Мастер крутых премьер
Одно их откровений первого тура ЧМ-2026 — игра полузащитника сборной Марокко Айюба Буадди. В 18 лет в своем первом матче на таком уровне он выглядел не студентом, а профессором даже рядом с умудренными опытом Каземиро и Фабиньо, который в перерыве поменял футболиста «Манчестер Юнайтед».
91 процент точных передач (61 из 66), шестнадцать безупречных пасов в финальную треть поля, три из пяти успешных обводок и ноль ситуаций, когда его прошли на дриблинге. Поражены были многие, но только не главный тренер «Атласских львов» Мохамед Уахби, который заявил, что Буадди его не удивил, потому что он знал, какого уровня этот игрок.
«Выпускать его на поле только потому, что ему 18 лет, не было рискованным шагом. Я смотрю на игру футболистов, а не на их возраст. Ему может быть 35 лет или 17, и если он будет хорош, то будет играть. Мы были уверены, что он проведет отличный матч, поэтому это не было риском. Не тот матч, где стоит рисковать, выступая против Бразилии. Возможно, все так взволновались из-за того, что он новичок, и это был его дебют на таком уровне. Да, важная игра в молодом возрасте, но опыта ему хватает», — подчеркнул Уахби.
Тренер, кстати, отдельно вспомнил Лигу чемпионов, где Айюб впервые вышел в стартовом составе «Лилля» против «Реала». У «догов» тогда были огромные кадровые сложности, однако юноша в паре с опытным Андре помог выиграть центр поля и совсем не тушевался на фоне Беллингема, Камавинга и Тчуамени. Он отдал всего одну неточную передачу, а единственную ошибку в концовке исправили партнеры. Но самое интересное было после финального свистка, который возвестил о победе «Лилля» (1:0). Опытные партнеры качали на руках отметившего свой 17-й день рождения Айюба и привлекли к поздравлениям фанатов. Ультрас распевали имя юноши, когда он около сектора сидел на плечах одноклубника.
«Он продемонстрировал весь свой потенциал. Мы знаем, на что он способен. Он очень умный молодой человек. У него есть талант играть на этом уровне. Ему нужно доказать это себе, но я не думаю, что в этом плане есть повод для беспокойства», — говорил тогда тренер «догов» Брюно Женезьо.
А заиграть в главной команде «Лилля» Буадди удалось еще при Паулу Фонсеке, который впервые выпустил его на поле в матче Лиги конференций против КИ «Клаксвик» через три дня после 16-летия (клубный рекорд). Тренер не жалел комплиментов в адрес юноши, отмечая уникальное понимание пространства и тактики, соответствующее 30-летнему мастеру, хладнокровие, а также отсутствие боязни ошибиться. Фонсека мечтал в будущем забрать Буадди в «Милан». Правда, португалец на «Сан-Сиро» не задержался, а тем временем Айюб превратился в игрока, способного выступать уровнем выше нынешних красно-черных. «Я не представляю, где он остановится», — говорил о потенциале юноши Женезьо.
Математика
Буадди уникален не только своей игрой, но и талантами в учебе, ценность которой ему привили в семье. В одном из интервью Айюб рассказывал, что образование — его подушка безопасности, потому что карьера футболиста недолговечна, и, случается, ее может прервать травма. Причем успехи юноши в учебе впечатляли не меньше, чем его игра. Он перескочил один класс в школе и закончил ее досрочно, получив в 16 лет диплом о среднем образовании с математическим уклоном. После школы Буадди поступил на дистанционное обучение в Университет Экс-Марсель на бакалавра математических наук. А еще — выиграл национальный конкурс ораторского искусства среди воспитанников футбольных академий, финальная часть которого проходила в Елисейском дворце.
«Математика позволяет мне быстрее понимать и читать игру на поле», — признался Буадди, добавив, что это еще и идеальный способ переключать голову, отвлекаясь от привычного для профессионального спорта давления. Отец футболиста Хасан Буадди сыграл ключевую роль в образовании, которое всегда было на первом месте, а футбол — это привилегия, которую нужно заслужить высокими оценками. Семья отклонила несколько приглашений от ряда ведущих клубов Франции, так как они не могли гарантировать качественную углубленную школьную программу. Зато «Лилль» пообещал индивидуальный график, позволявший совмещать полноценную учебу и спорт. Как вспоминали преподаватели, Айюбу помогали исключительная память и умение быстро усваивать информацию на уроках, почти не тратя время на домашние задания.
Часть проекта
В молодежной сборной Франции, за которую Буадди, прошедший все юношеские команды «трехцветных», еще 30 марта играл в отборочном цикле первенства Европы, капитана за его увлечение учебой уважительно прозвали Эйнштейном. Об этом впервые поведал Райан Шерки. И такой серьезный парень, которого в клубе особо отмечали за зрелость умудренные опытом Оливье Жиру и Тома Менье, не мог принять решение о смене спортивного гражданства на эмоциях. Это было взвешенное решение. Семья поддержала Айюба, видя в выступлениях за Марокко сохранение связей с исторической родиной и возможность быть частью амбициозного проекта, которым стали «Атласские львы».
Как рассказал Уахби, представители марокканской федерации провели с Буадди несколько встреч и убедили его принять решение, которым Айюб, по его собственному признанию, гордится. По сути, его приглашение — часть масштабного проекта в рамках подготовки к домашнему ЧМ-2030. Есть целая скаутская сеть, которая отслеживает в Европе таланты с марокканскими корнями. Их увлекают, рассказывая о национальном проекте и демонстрируя мощную футбольную инфраструктуру в стране. Буадди, отмечая невероятное гостеприимство, тоже был в восторге от условий. А сейчас весь мир поражает его игра.
Впечатление только усиливает тот факт, что за плечами Айюба до встречи с Бразилией было три неполных товарищеских матча за сборную исторической родины. А дебют против Бурунди совпал с днем, когда Марокко огласил заявку на мировое первенство. Тогда Буадди воспринимали, как талантливого новичка. Теперь — оценивают, как настоящую звезду, за которой охотятся лучшие команды мира. «Арсенал» и «Ливерпуль» уже ведут переговоры. «ПСЖ» и «Челси» — следят за ситуацией и прицениваются. Учитывая, что Буадди недавно продлил заканчивавшийся будущим летом контракт до 2029 года, его стоимость находится на отметке 60 миллионов фунтов.
Однако ЧМ-2026 может существенно поднять цену трансфера. До какой отметки — угадать невозможно. Но в одном можно не сомневаться: головокружения от успехов у Буадди не предвидится. Этого ведь не случилось после памятной встречи с «Реалом», который в тот момент тренировал Карло Анчелотти. Тогда итальянец говорил, что «Лилль» выиграл центр поля. Сейчас — о проблемах уже сборной Бразилии. Игра Буадди — одна из ключевых причин сложностей пентакампеонов. Забавно, кстати, что новым тренером «догов» назначен сын дона Карло — Давиде Анчелотти. Но не факт, что с таким интересом со стороны топ-клубов ему удастся поработать с марокканской звездой.
Андрей Кузичев