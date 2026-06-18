18-летний Эйнштейн из Марокко поразил всех в матче с Бразилией. За Буадди охотятся «Арсенал» и «Ливерпуль»

«Выпускать его на поле только потому, что ему 18 лет, не было рискованным шагом. Я смотрю на игру футболистов, а не на их возраст. Ему может быть 35 лет или 17, и если он будет хорош, то будет играть. Мы были уверены, что он проведет отличный матч, поэтому это не было риском. Не тот матч, где стоит рисковать, выступая против Бразилии. Возможно, все так взволновались из-за того, что он новичок, и это был его дебют на таком уровне. Да, важная игра в молодом возрасте, но опыта ему хватает», — подчеркнул Уахби.