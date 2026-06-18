Трейдер выиграл более $1 млн после матча Португалии на ЧМ-2026

Трейдер под ником «BreakTheBank» выиграл более $1,2 млн после ничьей в матче группового этапа между сборными Португалии и ДР Конго, сообщается на странице платформы прогнозов Polymarket Sports в соцсети Х.
Пользователь поставил почти $300 тыс. на то, что сборная Португалии не победит ДР Конго в матче. Команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Перед матчем букмекеры давали на победу Португалии коэффициент 1,3, а на ДР Конго — 12.
Сборная Португалии попала в группу K, где также встретится 23 июня с Узбекистаном, а 28 июня — с Колумбией.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Роберто Мартинес
Себастьен Дезабр
Жоау Невеш
(Педру Нету)
6′
Йоан Висса
(Артур Масуаку)
45+5′
1
Диогу Кошта
20
Жоау Канселу
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
4
Томаш Араужу
90+2′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
25
Нуну Мендеш
72′
2
Нелсон Семеду
88′
10
Бернарду Силва
13′
46′
26
Франсишку Консейсау
18
Педру Нету
72′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
9
Гонсалу Рамуш
1
Лионель Мпаси-Нзау
4
Аксель Туанзебе
8
Самюэль Мутуссами
22
Шансель Мбемба
32′
3
Стив Капуади
20
Йоан Висса
2
Аарон Ван-Биссака
85′
24
Гедеон Калюлю
26
Артур Масуаку
74′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
57′
14
Ноа Садики
25
Эдо Кайембе
74′
18
Шарль Пикель
17
Седрик Бакамбю
85′
23
Симон Банза
Главный судья
Абдулрахман Аль-Джассим
(Катар)
Боковой судья
Талеб Аль-Марри
(Катар)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти