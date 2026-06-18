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Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Гана
0
:
Панама
0
Все коэффициенты
П1
3.42
X
2.41
П2
3.05
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05:00
Узбекистан
:
Колумбия
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П1
10.00
X
4.93
П2
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Чехия
:
ЮАР
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П1
1.80
X
3.75
П2
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Футбол. ЧМ-2026
22:00
Швейцария
:
Босния и Герцеговина
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П1
1.55
X
4.29
П2
6.70
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
4
:
Хорватия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
1
:
ДР Конго
1
П1
X
П2

Трейдер выиграл более $1 млн после матча Португалии на ЧМ-2026

Трейдер поставил почти $300 тыс. на то, что сборная Португалии не победит ДР Конго в матче. Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Источник: Getty Images

Трейдер под ником «BreakTheBank» выиграл более $1,2 млн после ничьей в матче группового этапа между сборными Португалии и ДР Конго, сообщается на странице платформы прогнозов Polymarket Sports в соцсети Х.

Пользователь поставил почти $300 тыс. на то, что сборная Португалии не победит ДР Конго в матче. Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Перед матчем букмекеры давали на победу Португалии коэффициент 1,3, а на ДР Конго — 12.

Сборная Португалии попала в группу K, где также встретится 23 июня с Узбекистаном, а 28 июня — с Колумбией.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Португалия
1:1
Первый тайм: 1:1
ДР Конго
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
17.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Себастьен Дезабр
Голы
Португалия
Жоау Невеш
(Педру Нету)
6′
ДР Конго
Йоан Висса
(Артур Масуаку)
45+5′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
20
Жоау Канселу
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
4
Томаш Араужу
90+2′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
25
Нуну Мендеш
72′
2
Нелсон Семеду
88′
10
Бернарду Силва
13′
46′
26
Франсишку Консейсау
18
Педру Нету
72′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
9
Гонсалу Рамуш
ДР Конго
1
Лионель Мпаси-Нзау
4
Аксель Туанзебе
8
Самюэль Мутуссами
22
Шансель Мбемба
32′
3
Стив Капуади
20
Йоан Висса
2
Аарон Ван-Биссака
85′
24
Гедеон Калюлю
26
Артур Масуаку
74′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
57′
14
Ноа Садики
25
Эдо Кайембе
74′
18
Шарль Пикель
17
Седрик Бакамбю
85′
23
Симон Банза
Статистика
Португалия
ДР Конго
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
1
2
Угловые
5
4
Фолы
9
10
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Абдулрахман Аль-Джассим
(Катар)
Боковой судья
Талеб Аль-Марри
(Катар)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти